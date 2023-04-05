Демерджи
Демерджи — здесь столько тайн, легенд и историй, о которых я вам и расскажу.
Именно тут проходил «шёлковый путь», находилась крепость Фуна, снимали сюжет из фильма «Кавказская пленница».
Именно тут проходил «шёлковый путь», находилась крепость Фуна, снимали сюжет из фильма «Кавказская пленница».
Ближайшие даты:
4
апр
апр
11
апр
апр
18
апр
апр
25
апр
апр
2
мая
мая
9
мая
мая
16
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Южная Демерджи
- Гора Аленга
- «голова Екатерины»
- Долина Привидений
- Водопад Джурла
- «Холодное озеро»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Треккинг по южной части горного массива Демерджи.
- Из небольшого села Лучистое мы начинаем наше путешествие по южной части Демерджи. Пройдём до водопада Джурла, увидим «холодное озеро», которое в любое время года сохраняет температуру не выше +10°C. Поднимемся на одну из самых красочных вершин — гору Аленга, с которой открываются виды на гору Аю-Даг (Медведь гора), гору Чатыр-Даг и очертания ялтинских гор.
- Насладимся красотой крымской природы, и чистым горным воздухом. Устроим пикник в красочном месте. И уйдём в самую загадочную часть нашего путешествия — Долину Привидений. Вот здесь включаем фантазию и представляем как формировались эти причудливые скалы.
- А в конце маршрута нас уже будет ждать «камень», на котором танцевала Наталья Варлей в кинофильме «Кавказская пленница», свежесваренный кофе и масса впечатлений.
Важная информация:
- Пешая часть маршрута — 15 км.
- Маршрут не сложный, но требует физической подготовки.
- На протяжении всего маршрута я делаю для вас профессиональные фотографии, которые после вам отправлю.
- С собой обязательно взять: одежду по погоде, обувь удобная (треккинговая), обед, вода, перекусы, головные уборы.
- Дождевик и треккинговые палки при необходимости я выдам.
Вторник в 08:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (легковой автомобиль)
- Услуги гида-проводника
- Фотосъёмка
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Место начала и завершения?
- По договоренности, в Ялте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в 08:30Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пешая часть маршрута — 15 км.
- Маршрут не сложный, но требует физической подготовки.
- На протяжении всего маршрута я делаю для вас профессиональные фотографии, которые после вам отправлю.
- С собой обязательно взять: одежду по погоде, обувь удобная (треккинговая), обед, вода, перекусы, чай-термос. головные уборы.
- Дождевик и треккинговые палки при необходимости я выдам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
На весь день
Трансфер
Водопады
Треккинг и походы
Похожие туры из Ялты
Индивидуальная
Вера
Таврический вояж Екатерины II
Проехать по следам императрицы и увидеть Крым с разных ракурсов
5 апр
6 апр
7 апр
8 апр
7 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
Анна
Треккинг по живописным окрестностям Ялты
Провести день в окружении рек, скал, гор, лесов и водопадов и ощутить всю красоту крымской природы
на автовокзале Ялты
8 апр
9 апр
15 апр
16 апр
2 500₽ за человека
Индивидуальная
Виталий
Треккинг к вершине Южной Демерджи
Посетить места съемок «Кавказской пленницы», исследовать каменных идолов и оценить красоту урочища
на автовокзале Ялты или в Алуште (по договоренност...
Завтра
4 апр
5 апр
6 апр
4 300₽ за всё до 8 чел.
Заказать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии