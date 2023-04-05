Демерджи: в Долину Привидений

Демерджи

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Демерджи — здесь столько тайн, легенд и историй, о которых я вам и расскажу.

Именно тут проходил «шёлковый путь», находилась крепость Фуна, снимали сюжет из фильма «Кавказская пленница».
Демерджи: в Долину Привидений
Демерджи: в Долину Привидений
Демерджи: в Долину Привидений
Демерджи: в Долину Привидений
Демерджи: в Долину Привидений
Демерджи: в Долину Привидений
Демерджи: в Долину Привидений
Ближайшие даты:
4
апр
11
апр
18
апр
25
апр
2
мая
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Что вас ожидает:

  • Южная Демерджи
  • Гора Аленга
  • «голова Екатерины»
  • Долина Привидений
  • Водопад Джурла
  • «Холодное озеро»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Треккинг по южной части горного массива Демерджи.
  • Из небольшого села Лучистое мы начинаем наше путешествие по южной части Демерджи. Пройдём до водопада Джурла, увидим «холодное озеро», которое в любое время года сохраняет температуру не выше +10°C. Поднимемся на одну из самых красочных вершин — гору Аленга, с которой открываются виды на гору Аю-Даг (Медведь гора), гору Чатыр-Даг и очертания ялтинских гор.
  • Насладимся красотой крымской природы, и чистым горным воздухом. Устроим пикник в красочном месте. И уйдём в самую загадочную часть нашего путешествия — Долину Привидений. Вот здесь включаем фантазию и представляем как формировались эти причудливые скалы.
  • А в конце маршрута нас уже будет ждать «камень», на котором танцевала Наталья Варлей в кинофильме «Кавказская пленница», свежесваренный кофе и масса впечатлений.

Важная информация:

  • Пешая часть маршрута — 15 км.
  • Маршрут не сложный, но требует физической подготовки.
  • На протяжении всего маршрута я делаю для вас профессиональные фотографии, которые после вам отправлю.
  • С собой обязательно взять: одежду по погоде, обувь удобная (треккинговая), обед, вода, перекусы, головные уборы.
  • Дождевик и треккинговые палки при необходимости я выдам.

Вторник в 08:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (легковой автомобиль)
  • Услуги гида-проводника
  • Фотосъёмка
Что не входит
  • Питание
  • Напитки
Место начала и завершения?
По договоренности, в Ялте
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пешая часть маршрута — 15 км.
  • Маршрут не сложный, но требует физической подготовки.
  • На протяжении всего маршрута я делаю для вас профессиональные фотографии, которые после вам отправлю.
  • С собой обязательно взять: одежду по погоде, обувь удобная (треккинговая), обед, вода, перекусы, чай-термос. головные уборы.
  • Дождевик и треккинговые палки при необходимости я выдам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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