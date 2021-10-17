Символ южного берега и одна из красивейших гор полуострова — Ай-Петри! По пути к ней мы остановимся у главных природных локаций, к которым едут специально, проедем через живописный лес с родниками.



На плато перед вами откроется захватывающий дух вид на Ялтинское побережье: там глубоко дышится и получаются атмосферные кадры.