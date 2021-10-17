Что вас ожидает
Подъём на джипе к вершине
Пункт назначения в нашем маршруте — Ай-Петри, но в программу входят и другие, не менее запоминающиеся достопримечательности. Что ещё.
- Водопад Учан-Су — крупнейший в Крыму. Кроме впечатляющих масштабов, место приятно удивит воздухом — здесь повсюду реликтовые сосны.
- Черепашье озеро, оно некрупное и неброское, но примечательно своими обитателями:)
- Серебряная беседка на горе Пендикюль — наивысшая точка Ялты и одно из самых романтичных мест на нашем пути.
- Пещера Трехглазка — она ледяная и находится внутри плато Ай-Петри.
- Трезубец Ай-Петри, ещё одна идеальная смотровая, ведь это самая высокая точка Южного берега.
Организационные детали
- По ходу маршрута будет возможность прокатиться на квадроцикле или на лошади (за отдельную плату)
- В стоимость включены: услуги водителя-гида, топливо, лесной сбор, страховка
- Проход на подвесной мост — 800 руб. /чел.