Джип-тур на гору Ай-Петри

Комфортное путешествие к легендарной вершине Крыма с заездом на водопад, озеро и в пещеру

5
1 отзыв
Символ южного берега и одна из красивейших гор полуострова — Ай-Петри! По пути к ней мы остановимся у главных природных локаций, к которым едут специально, проедем через живописный лес с родниками.

На плато перед вами откроется захватывающий дух вид на Ялтинское побережье: там глубоко дышится и получаются атмосферные кадры.
Джип-тур на гору Ай-Петри
Джип-тур на гору Ай-Петри
Джип-тур на гору Ай-Петри
Джип-тур на гору Ай-Петри
Джип-тур на гору Ай-Петри
Джип-тур на гору Ай-Петри
Джип-тур на гору Ай-Петри
Джип-тур на гору Ай-Петри

Что вас ожидает

Подъём на джипе к вершине

Пункт назначения в нашем маршруте — Ай-Петри, но в программу входят и другие, не менее запоминающиеся достопримечательности. Что ещё.

  • Водопад Учан-Су — крупнейший в Крыму. Кроме впечатляющих масштабов, место приятно удивит воздухом — здесь повсюду реликтовые сосны.
  • Черепашье озеро, оно некрупное и неброское, но примечательно своими обитателями:)
  • Серебряная беседка на горе Пендикюль — наивысшая точка Ялты и одно из самых романтичных мест на нашем пути.
  • Пещера Трехглазка — она ледяная и находится внутри плато Ай-Петри.
  • Трезубец Ай-Петри, ещё одна идеальная смотровая, ведь это самая высокая точка Южного берега.

Организационные детали

  • По ходу маршрута будет возможность прокатиться на квадроцикле или на лошади (за отдельную плату)
  • В стоимость включены: услуги водителя-гида, топливо, лесной сбор, страховка
  • Проход на подвесной мост — 800 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— остановка «Спартак»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Халил
Халил
Здравствуйте! Мы — опытная и стабильная туристическая компания. У всех местных водителей-гидов большой стаж вождения, они проведут для вас наиболее комфортную и запоминающуюся экскурсию. До встречи:)
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1 реальный отзыв

Марина
17 окт 2021
Нам все понравилось)

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