Экскурсия по винограднику WINEPARK

Вас ждет прогулка в парке вокруг виноградника, усыпанном репликами современного искусства

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Вас ждет прогулка в парке вокруг виноградника, усыпанном репликами современного искусства.

Мы проведем вас по лабиринту новых смыслов, посеем зерно свежих идей и покажем привычные вещи с неожиданной стороны.
Экскурсия по винограднику WINEPARK
Экскурсия по винограднику WINEPARK
Экскурсия по винограднику WINEPARK
Экскурсия по винограднику WINEPARK
Экскурсия по винограднику WINEPARK

Что вас ожидает 🤩

  • Парящий мост
  • Фруктовый сад
  • Грот
  • Амфитеатр
  • Средневековое укрепление Кучук-Исар
  • Виноградник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы познакомитесь с историей создания Винного парка и участниками международной команды, которые стояли у истоков проекта. Наши Винные гиды погрузят вас в атмосферу удивительной взаимосвязи между вином и искусством на примере концептуальных скульптур, установленных на каждой из 6-ти локации виноградника.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по винограднику
  • Прогулка по Винному парку
Что не входит
  • Экскурсия по винодельне
  • Дегустации от робота сомелье
  • Дегустации в башне
  • Ресторан
Место начала и завершения?
п. Понизовка, ул. Приморская 22
Когда и сколько длится?
Когда: 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.

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