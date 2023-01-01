Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы познакомитесь с историей создания Винного парка и участниками международной команды, которые стояли у истоков проекта. Наши Винные гиды погрузят вас в атмосферу удивительной взаимосвязи между вином и искусством на примере концептуальных скульптур, установленных на каждой из 6-ти локации виноградника.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по винограднику
Прогулка по Винному парку
Что не входит
Экскурсия по винодельне
Дегустации от робота сомелье
Дегустации в башне
Ресторан
Место начала и завершения?
п. Понизовка, ул. Приморская 22
Когда и сколько длится?
Когда: 14:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты
Групповые
Пешеходные
Необычные
Винодельни
Парки
Природа и пейзажи
У нас ещё много экскурсий в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам