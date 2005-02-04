Экстрим-тур Мисхорские Гроты

Мисхорские гроты - ⠀это самый интересный, яркий и адреналиновый маршрут, доступный неподготовленному...

Мисхорские гроты —⠀это самый интересный, яркий и адреналиновый маршрут, доступный неподготовленному человеку в Крыму.

А ещё это настоящее чудо природы, пещерный комплекс на скальных склонах Ай-Петри.

И мы окажемся в самом сердце горы! Данный маршрут подходит для новичков.

Опыт в альпинизме и специальные навыки не нужны.
Экстрим-тур Мисхорские Гроты
Экстрим-тур Мисхорские Гроты
Экстрим-тур Мисхорские Гроты
Экстрим-тур Мисхорские Гроты
Экстрим-тур Мисхорские Гроты
Экстрим-тур Мисхорские Гроты
Экстрим-тур Мисхорские Гроты

Что вы увидите 🤩

  • Ай-Петри
  • Панорамный вид на Большую Ялту
  • Система Мисхорских Гротов
Мисхорские гроты —⠀это самый интересный, яркий и адреналиновый маршрут, доступный неподготовленному человеку в Крыму. А ещё, это настоящее чудо природы, пещерный комплекс на скальных склонах Ай-Петри. И мы окажемся в самом сердце горы!
Вход в грот находится на ответной скале, на высоте почти 1000 метров над уровнем моря и попасть сюда можно только со специальным снаряжением.

Что вас ждет:

  • Нам предстоит спуск дюльфером (по верёвке) с Ай-Петри. Всего на протяжении маршрута будет несколько спусков от 25 до 70 метров длиной, в том числе через сквозную систему пещер.
Эти эмоции невозможно передать словами, их можно только прочувствовать. Когда всё что существует в данный момент — это Вы, пропасть под ногами и скала…
Данный маршрут подходит для новичков. Опыт в альпинизме и специальные навыки не нужны. Мы обучаем всему необходимому перед началом спуска. Так же инструктор обеспечивает страховку, которая гарантирует вашу безопасность.

Важно:

  • Единственное противопоказание к участию — панический страх высоты.
  • Дети на маршрут не допускаются.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Экстрим-Тур Мисхорские Гроты
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Ялты на вершину Ай-Петри
  • Аренда всего необходимого снаряжения
  • Детальный инструктаж и обучение работе со снаряжением
  • Обеспечение безопасности
  • Фото
Что не входит
  • Обед (еду для обеда каждый берет самостоятельно)
Место начала и завершения
г. Ялта, автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: 13 июня в 8:00, 22 июня в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

13 июня в 8:00, 22 июня в 8:00

Анастасия .
Анастасия .
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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