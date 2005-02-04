Мисхорские гроты —⠀это самый интересный, яркий и адреналиновый маршрут, доступный неподготовленному человеку в Крыму. А ещё, это настоящее чудо природы, пещерный комплекс на скальных склонах Ай-Петри. И мы окажемся в самом сердце горы!

Вход в грот находится на ответной скале, на высоте почти 1000 метров над уровнем моря и попасть сюда можно только со специальным снаряжением.

Что вас ждет:

Нам предстоит спуск дюльфером (по верёвке) с Ай-Петри. Всего на протяжении маршрута будет несколько спусков от 25 до 70 метров длиной, в том числе через сквозную систему пещер.

Эти эмоции невозможно передать словами, их можно только прочувствовать. Когда всё что существует в данный момент — это Вы, пропасть под ногами и скала…

Данный маршрут подходит для новичков. Опыт в альпинизме и специальные навыки не нужны. Мы обучаем всему необходимому перед началом спуска. Так же инструктор обеспечивает страховку, которая гарантирует вашу безопасность.

Важно: