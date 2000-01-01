Алёна проводит ещё 4 экскурсии

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Фотопоход и завтрак в Крымских горах

Начать день с чашечки чая среди горных вершин и запечатлеть прогулку на красочных фотографиях

Алёна
Алёна – Гид из Ялты
Манящие горные склоны, ароматы соснового леса, ажурные струйки водопадов и чашка горячего чая или кофе с выпечкой — вас ждет идеальное утро в Крыму! Мы пройдем по знаменитой Боткинской тропе, погружаясь в мир местных легенд, полюбуемся с высоты морем и Ялтой.

А по дороге я сделаю для вас десятки фотографий, которые будут напоминать о нашем приключении.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • В горы
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах

Что вас ожидает

Фотопрогулка 👣 по Боткинской тропе
Из Ялты мы отправимся к горной речке Яузлар, которая образует несколько небольших живописных водопадов. Наш путь пройдет по Боткинской тропе через заповедный сосновый лес: здешний воздух, насыщенный хвойными ароматами, можно буквально есть ложкой! По дороге я поделюсь местными легендами и расскажу вам о докторе Сергее Боткине, в честь которого назвали знаменитую тропу. А в самых выразительных природных уголках будем устраивать фото-паузы, чтобы пополнить ваш запас идеальных крымских фотографий.

Завтрак на высоте
За время горной прогулки мы наверняка проголодаемся — самое время выйти на смотровую площадку с головокружительным видом на близлежащие горы ⛰️, море 🌊 и Ялту, оставшуюся далеко внизу. Лучше места для завтрака не найти! Устроимся поудобнее и не спеша насладимся ароматным травяным чаем или горячим кофе со свежей выпечкой. А после уютного завтрака, в зависимости от погоды, вернемся в город 🏙️ по Боткинской тропе или вдоль русла реки Яузлар, которая приберегла для нас еще несколько водопадов.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — около 100 ваших фотографий, сделанных на профессиональную камеру Nikon D5300
    — угощения на завтрак (чай, кофе, выпечка 🥨 и пр. )
    — оформление пропуска на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника
  • Уровень сложности маршрута: 2 из 5 (несложный), поэтому прогулка 👣 подойдет путешественникам любого возраста и уровня подготовки. Но нужно будет пройти по горной тропе (подъем займет около часа), поэтому выбирайте удобную обувь. Также можно взять с собой бутылочку питьевой воды.
Начало и место завершения
🚩 на «Поляне Сказок» в Ялте
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Фотопоход и завтрак в Крымских горах

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Алёна
Алёна
Я живу в Ялте, вожу экскурсии с 2017 года в окрестностях Ялты и Алушты. Действующий член Русского Географического Общества. Писательница. Фотограф. Обожаю Крым и с удовольствием влюблю в него вас!
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Алёна проводит ещё 4 экскурсии

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