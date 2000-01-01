Илья проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Гора с греческим именем

Этот маршрут отлично подойдет начинающим туристам. Первым пунктом станет гора Парагильмен — ее считают самым высоким отторженцем главной гряды, проходящей по всему южнобережью. Мы поднимемся на комфортную высоту в 550 метров, сделаем несколько снимков. Вы узнаете, что значит «Парагильмен», увидите главного «медведя» Крыма и услышите о ближайших природных достопримечательностях 🏛️ и локациях: «Красном камне», Крымском природном заповеднике и высочайшей горе региона — Роман-Кош.

Релакс на озере

Далее мы за час доберемся до озера Юбилейное (или Бирюзовое, как зовут его жители), художественно вписавшегося в горный пейзаж: я расскажу, почему его второе название отсылает к 30-летию Победы. Здесь вы отдохнете и при желании искупаетесь, а еще мы устроим небольшой пикник! Крымское вино 🍷, мясо, овощи и сыр будут в нашем меню, но мы можем скорректировать его с учетом ваших вкусов!

А вернемся к остановке на трассе через поселок Запрудное (30 минут).

Организационные детали