Горный треккинг к гроту Татьяны

Поход на вершину Ай-Петринского плато к Гроту, спрятанному в укромном месте яйлы

Поход на вершину Ай-Петринского плато к Гроту, спрятанному в укромном месте яйлы.

Мы пройдем почти нехожеными тропами среди цветущего разнотравья.

Отыщем древний водосборный колодец в расщелине горы Биюк-Исар.

Полюбуемся панорамой побережья с высоты 1000 м над морем, а потом спустимся в заветный грот.

Эта прогулка — возможность увидеть настоящую дикую природу горного Крыма, без суеты и следов цивилизации.
Горный треккинг к гроту Татьяны
Горный треккинг к гроту Татьяны
Горный треккинг к гроту Татьяны
Горный треккинг к гроту Татьяны
Горный треккинг к гроту Татьяны
Горный треккинг к гроту Татьяны
Горный треккинг к гроту Татьяны

Что вы увидите 🤩

  • Грот (маркированная пещера), спрятанный в карстовом овраге
  • Древний водосборный колодец у подножия Биюк-Исар
  • Вершина Ай-Петринской яйлы в районе Байдаро-Кастропольской стены
  • Горные озера
  • Панорама всего Южного берега с высоты птичьего полета
Об экскурсии
Поход на вершину Ай-Петринского плато к Гроту, спрятанному в укромном месте яйлы. Мы пройдем почти нехожеными тропами среди цветущего разнотравья. Отыщем древний водосборный колодец в расщелине горы Биюк-Исар. Полюбуемся панорамой побережья с высоты 1000 м над морем, а потом спустимся в заветный грот. Эта прогулка — возможность увидеть настоящую дикую природу горного Крыма, без суеты и следов цивилизации.
Программа
Мы доедем на автомобиле по живописному горному серпантину до начала тропы Биюк-Исар. Начнем наш поход по симпатичной тропе, оборудованной качелями и местами отдыха.
Вооружившись фонарями, заглянем в водосборный колодец-расщелину в горе. На вершине плато оборудованная тропа заканчивается и начинаются почти нехоженые тропки по дикой яйле. По ним мы дойдем до грота Татьяны и окунемся в вечный пещерный холод, царящий внутри даже в летний зной.
Весной в гроте можно увидеть сосульки, растущие снизу вверх, подобно сталагмитам. Продолжив путь по плато мы дойдем до горного перевала Эски-Богаз и с пустимся вниз тенистой лесной тропой, сделав таким образом круг в 15 километров.
Организационные моменты
  • Длительность пешего похода - 6-7 часов.
  • Подходит для взрослых людей, обладающих средней физической подготовкой.

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля группы 2-3 человекДля группы 4-5 человек
треккинг к гроту Татьяны
5 000 ₽
7 000 ₽
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер к месту похода от поселка Кореиз
  • Фотосъемка
  • Свежезаваренный чай из горных трав во время отдыха на плато
Что не входит
  • Дополнительный трансфер из других городов Крыма
  • Перекус во время похода
Место начала и завершения
Остановка «Поворот на Мисхор», Южнобережное шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Вторник, четверг 08:30

Нина
Нина
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