Об экскурсии

Поход на вершину Ай-Петринского плато к Гроту, спрятанному в укромном месте яйлы. Мы пройдем почти нехожеными тропами среди цветущего разнотравья. Отыщем древний водосборный колодец в расщелине горы Биюк-Исар. Полюбуемся панорамой побережья с высоты 1000 м над морем, а потом спустимся в заветный грот. Эта прогулка — возможность увидеть настоящую дикую природу горного Крыма, без суеты и следов цивилизации.

Программа

Мы доедем на автомобиле по живописному горному серпантину до начала тропы Биюк-Исар. Начнем наш поход по симпатичной тропе, оборудованной качелями и местами отдыха.

Вооружившись фонарями, заглянем в водосборный колодец-расщелину в горе. На вершине плато оборудованная тропа заканчивается и начинаются почти нехоженые тропки по дикой яйле. По ним мы дойдем до грота Татьяны и окунемся в вечный пещерный холод, царящий внутри даже в летний зной.

Весной в гроте можно увидеть сосульки, растущие снизу вверх, подобно сталагмитам. Продолжив путь по плато мы дойдем до горного перевала Эски-Богаз и с пустимся вниз тенистой лесной тропой, сделав таким образом круг в 15 километров.

Организационные моменты