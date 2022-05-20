Храм Солнца - место силы в Крымских горах

Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические» достопримечательности полуострова

Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические» достопримечательности полуострова.

Я вам покажу то, что скрыто от посторонних глаз.

Мы поднимемся на вершину горы Ильяс Кая.

Вы сможете загадать свое сокровенное желание в Храме Солнца, насладиться горными пейзажами и искупаться в бухте Ласпи.

Приятным бонусом будет обед на природе, приготовленный на костре!
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах

Что вас ожидает 🤩

  • Вершина Ильяс Кая 682 м
  • Панорама Южного берега Крыма
  • Дача Горбачева в Форосе
  • Храм Солнца
Подъем на вершину Ильяс Кая 682 метра над уровнем моря.
В начале нашего маршрута мы совершим подъем к перевалу Ласпи Южный, он займёт около двух часов. Живописная тропа по заросшим лесом склону приведет к роднику с чистейшей горной водой, где мы пополним запасы. В пути вы услышите легенды и истории этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы. Достигнув перевала, мы начнём восхождение на вершину горы Ильяс Кая. Здесь в Х веке монахами-отшельниками была построена христианская церковь Святого Ильи Пророка. Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. Приготовьте "печеньки" - покормить с рук диких горных коз, которые часто здесь пасутся.
Храм Солнца – место, где сбываются мечты!
По каменным ступеням, созданным природой, с Ильяс Кая мы спустимся к самому храму Солнца и взойдём на "алтарь" - центральную скалу с плоской вершиной. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите "лепестки" этого каменного цветка. Мы попробуем понять, почему эти семь камней-лепестков, которые образуют раскрытую чашу, называют "монахами", а загаданные здесь желания непременно исполняются.

Обед на поляне среди гор.

Пока вы будете исследовать храм Солнца и его окрестности, проводник приготовит на огне аппетитный и сытный туристический обед, сварит чай из ароматных горных трав и, подкрепившись горячей походной едой, мы начнем спускаться к шоссе, откуда утром начиналось приключение этого насыщенного дня. До Ялты или Севастополя отсюда легко уехать на проходящих автобусах, время в пути около часа.

Важно знать

Трансфер не включен в стоимость экскурсии. До места начала придется добираться самостоятельно. Вы можете сесть на автобус Севастополь-Ялта (он довезет вас прямо до места встречи) или взять такси.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида-проводника
  • Сытный туристический обед приготовленный на огне и все необходимое для него:
Что не входит
  • Проезд к точке сбора группы и обратно
  • Приблизительно 100-150 рублей
Место начала и завершения?
Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Это пеший поход, поэтому одевайте удобную обувь и не забудьте головной убор.
  • С собой надо обязательно взять 1-1,5 литра воды на человека, не экономьте на этом. В жаркую погоду особенно.
  • Если хотите купаться в море в конце похода - не забывайте о купальном костюме и обуви для купания. По камням заходить в море босыми ногами не очень приятно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По вторникам, четвергам и субботам в 11:00

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