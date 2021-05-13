Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Тонизирующий маршрут

Тропа здоровья — это один из видов лечения с помощью физической нагрузки и целебного горного воздуха. Поэтому вы не только полюбуетесь ялтинской природой, но и станете здоровее! На маршруте мы повстречаем горные речки и минуем родники, перейдем Чертов мостик, увидим скальники и побываем на крестовой горе Ставри-Кая. Вы насладитесь панорамными видами Ялты и звуками водопада Учан-Су. И так как я фотограф, я сделаю несколько снимков о нашем путешествии на профессиональную камеру.

Рассказы о тропе

Вы услышите о судьбе известного русского врача Боткина и узнаете, как его изучение крымского климата связано с появлением дворца императрицы Марии Александровны. Поговорим и о самой тропе: когда и как был проложен маршрут, в чем особенности местной природы. Также я расскажу легенды о горе Ставри-Кая и Чертовом мостике и помогу понять, как появились их названия.

Организационные детали