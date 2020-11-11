6 отзывов оставили туристы

Тонизирующий маршрут Тропа здоровья — это один из видов лечения с помощью физической нагрузки и целебного горного воздуха. Поэтому вы не только полюбуетесь ялтинской природой, но и станете здоровее! На маршруте мы повстречаем горные речки и минуем родники, перейдем Чертов мостик, увидим скальники и побываем на крестовой горе Ставри-Кая. Вы насладитесь панорамными видами Ялты и звуками водопада Учан-Су. И так как я фотограф, я сделаю несколько снимков о нашем путешествии на профессиональную камеру.
Рассказы о тропе Вы услышите о судьбе известного русского врача Боткина и узнаете, как его изучение крымского климата связано с появлением дворца императрицы Марии Александровны. Поговорим и о самой тропе: когда и как был проложен маршрут, в чем особенности местной природы. Также я расскажу легенды о горе Ставри-Кая и Чертовом мостике и помогу понять, как появились их названия.
Организационные детали
Маршрут круговой, начинается у Боткинской тропы, недалеко от Ялтинского зоопарка, и там же заканчивается. Длительность — около 6 часов.
Дополнительно оплачивается посещение Ялтинского горно-лесного заповедника (150 руб. с человека + за гида)
После экскурсии 🧭 я вышлю вам около 20-30 общих фотографий без обработки
Обратите внимание: летом, в засушливое время, поток водопада Учан-Су сильно уменьшается
В дождь или плохую погоду проведение экскурсии 🧭 небезопасно, поэтому она по согласованию переносится или отменяется
Начало и место завершения
🚩 у зоопарка «Сказка»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Илья и Аня - отличные ребята, интеллигентные и легкие в общении, живут темой походов по горам. Маршрут не представляет технических сложностей, просто наденьте спортивную или туристическую обувь. Очень красивые места и хорошая разминка на полдня. С непривычки ноги будут гудеть.
Татьяна
10 ноя 2020
Прекрасный маршрут! Нам за 50+, справились без труда! Илья - знаток своего дела, прекрасный и комфортный собеседник!
Анна
25 окт 2020
Прекрасная экскурсия! Илья провел нас потрясающе красивым маршрутом, рассказывал легенды и истории. Обязательно буду обращаться снова. 100% рекомендую
Елена
22 окт 2020
Замечательная экскурсия, достаточно интенсивная по нагрузке, красивые виды и заряд бодрости и здоровья. Илья приятный человек и отличный гид, к тому же после экскурсии прислал чудесные фотографии. В общем, рекомендую!
Татьяна
12 окт 2020
В целом экскурсия понравилась. Наш гид Илья, молодой обаятельный и любознательный человек. Показал нам интересные места на Боткинской тропе. Отдельное спасибо за профессиональные фотографии в живописных местах Крыма.
Наталья
14 сен 2020
Вчера побывали на тропе здоровья. От экскурсии в восторге. Основной целью было добраться до Креста, который расположен на горе на отступе, с видом на Ялтинскую бухту. Впечатления превосходные. Небо, горы, сосны, простор и мощный крест. Почувствовала сила и мощь природы. Экскурсовод Илья с богатым опытом хождения по горам. Он настолько любит горы, что часто в несезон ходит один! в горы. Поэтому его рассказ был пропитан особым трепетом к истории Крыма и гор. Много чего интересного узнали о походах. Сам маршрут достаточно несложный. Но надо быть готовым, что подъем в гору требует усилий. Илья помог мне справиться со сложностями восхождения. Огромным бонусом экскурсии оказались фотографии среди изумительной природы, которые делал Илья на профессиональном фотоаппарате, "доза" чистейшего кислорода и !!!! обнаружение отсутствия жирочка на животе. Тропа оказалась действительно целебной.