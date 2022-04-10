Из Ялты - в Большой каньон Крыма

Отправиться в несложный поход по заповеднику, узнать его легенды и насладиться видами

Индивидуальная
Чтобы пойти в настоящий поход по горному Крыму, не надо быть скалолазом или опытным туристом-горняком — треккинг по Большому каньону осилит каждый с нормальной физической подготовкой.

В густых лесах вас ждут два озера и два водопада, растения-эндемики, родники и «Ванна молодости».

Я расскажу о появлении каньона, а по пути к нему не пропустим древние достопримечательности.
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Из Ялты - в Большой каньон Крыма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пейзажи и рассказы крымской дороги

Переезд до села Соколиное, где начинается Большой каньон, проходит по живописной дороге навстречу северо-восточным склонам Ай-Петринского горного массива. Из окон вы увидите Чоргуньскую башню — сооружение средневековых феодоритов — и пещерные монастыри 8-10 веков Шулдан и Челтер-Мармара; фактурные скалы Обезьяна, Череп и Осьминог; горы Крокодил и Утюг, Сюйреньские гроты и Бельбекские ворота. А мы откроем интересные факты о каждом объекте по маршруту.

Сделаем одну обзорную остановку возле живописного озера у подножия горы Мангуп, на которой находятся руины княжества Феодоро. Краткий экскурс во времена былого величия Крымской Готии, фото на фоне «горы-крепости» — и снова в путь.

Приятный треккинг по Большому каньону

Наконец, окажетесь в изумрудном царстве растений, озер и водопадов. Здесь предстоит пройти три километра по туристическому маршруту: вы полюбуетесь рукотворном Юсуповским озером, услышите легенды тихого озера Любви и встретите два водопада, Тисовый и Серебряные струи. Подарком в конце тропы станет «Ванна молодости» — природный бассейн, где приятно охладиться после похода под крымским солнцем. Кстати, его вода насыщена ионами серебра и благотворно влияет на иммунитет.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Вас сопровождают гид и водитель.
  • Из дополнительных расходов только обед
  • Обязательно надевайте удобную обувь, возьмите с собой головные уборы и воду

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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