Что вас ожидает

Пейзажи и рассказы крымской дороги

Переезд до села Соколиное, где начинается Большой каньон, проходит по живописной дороге навстречу северо-восточным склонам Ай-Петринского горного массива. Из окон вы увидите Чоргуньскую башню — сооружение средневековых феодоритов — и пещерные монастыри 8-10 веков Шулдан и Челтер-Мармара; фактурные скалы Обезьяна, Череп и Осьминог; горы Крокодил и Утюг, Сюйреньские гроты и Бельбекские ворота. А мы откроем интересные факты о каждом объекте по маршруту.

Сделаем одну обзорную остановку возле живописного озера у подножия горы Мангуп, на которой находятся руины княжества Феодоро. Краткий экскурс во времена былого величия Крымской Готии, фото на фоне «горы-крепости» — и снова в путь.

Приятный треккинг по Большому каньону

Наконец, окажетесь в изумрудном царстве растений, озер и водопадов. Здесь предстоит пройти три километра по туристическому маршруту: вы полюбуетесь рукотворном Юсуповским озером, услышите легенды тихого озера Любви и встретите два водопада, Тисовый и Серебряные струи. Подарком в конце тропы станет «Ванна молодости» — природный бассейн, где приятно охладиться после похода под крымским солнцем. Кстати, его вода насыщена ионами серебра и благотворно влияет на иммунитет.

Организационные детали