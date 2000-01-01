Путешествие из Ялты по Дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма. Эта экскурсия ⛳ позволит познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ Южного берега Крыма сразу.

В конце XIX — начале XX в., благодаря популярности среди российской аристократии, на Южном берегу Крыма велось интенсивное строительство летних дворцов и имений.

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