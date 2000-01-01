Феодосия, «Дар богов» — город 🏙️ с богатой историей 📖, насчитывающей двадцать пять веков. Красавица Феодосия, на землях которой строили свои колонии древние греки, город, имевший самый крупный торговый порт на Черном море 🌊 и чеканивший свою монету. Город, который был «даром богов» для каждого, кто приходил на эту землю и хотел завладеть ею.
В программу экскурсии 🧭 входит:
Автопешеходная экскурсия;
Посещение крепости Феодосии;
Музей Александра Грина;
Галерея Айвазовского;
Дача Стамболи;
Музей подводной археологии;
Свободное время; купание в море; обед (по желанию).
Что входит
Кондиционер
Страховка
Транспортные расходы
Экскурсовод
Что не входит
в музейный комплекс Грина — 120 руб. /дет.
в музейный комплекс Грина — 180 руб. /взр.
музей Айвазовского — 150 руб. /дет.
музей Айвазовского — 300 руб. /взр.
музей подводной археологии - 150 руб. /дет.
музей подводной археологии -200 руб. /взр.
Начало и место завершения
🚩 ост. Автовокзал
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.