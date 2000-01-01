Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты

Сейчас Феодосия — излюбленное место отдыха.



А когда-то давно здесь жили римляне, византийцы, турки… До сих пор сохранились их следы, которые мы и исследуем за день.



Побываем в древней крепости и узнаем кое-что о подводной археологии.



А также узнаем, кто жил в доме-корабле и как Айвозовский открыл здесь свою галерею.



Внимание! Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.