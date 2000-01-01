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Красавица Феодосия

Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
Сейчас Феодосия — излюбленное место отдыха.

А когда-то давно здесь жили римляне, византийцы, турки… До сих пор сохранились их следы, которые мы и исследуем за день.

Побываем в древней крепости и узнаем кое-что о подводной археологии.

А также узнаем, кто жил в доме-корабле и как Айвозовский открыл здесь свою галерею.

Внимание! Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Красавица Феодосия
Красавица Феодосия

Что вы увидите

  • музейный комплекс Грина
  • музей Айвазовского
  • музей подводной археологии
  • Дача Стамболи
  • Посещение крепости Феодосии
Феодосия, «Дар богов» — город 🏙️ с богатой историей 📖, насчитывающей двадцать пять веков. Красавица Феодосия, на землях которой строили свои колонии древние греки, город, имевший самый крупный торговый порт на Черном море 🌊 и чеканивший свою монету. Город, который был «даром богов» для каждого, кто приходил на эту землю и хотел завладеть ею.

В программу экскурсии 🧭 входит:

  • Автопешеходная экскурсия;
  • Посещение крепости Феодосии;
  • Музей Александра Грина;
  • Галерея Айвазовского;
  • Дача Стамболи;
  • Музей подводной археологии;
  • Свободное время; купание в море; обед (по желанию).
Что входит
  • Кондиционер
  • Страховка
  • Транспортные расходы
  • Экскурсовод
Что не входит
  • в музейный комплекс Грина — 120 руб. /дет.
  • в музейный комплекс Грина — 180 руб. /взр.
  • музей Айвазовского — 150 руб. /дет.
  • музей Айвазовского — 300 руб. /взр.
  • музей подводной археологии - 150 руб. /дет.
  • музей подводной археологии -200 руб. /взр.
Начало и место завершения
🚩 ост. Автовокзал
Красавица Феодосия
Красавица Феодосия
Красавица Феодосия
Красавица Феодосия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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