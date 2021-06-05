Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Поход сквозь леса и вдоль воды

Наш треккинг стартует от русла горной реки: перейдя ее по деревянному мостику, мы отправимся в самые заповедные уголки Большого каньона Крыма.

Тропинками, которые порой проходят по обрывистым краям ущелья, мы выйдем к Коровьему гроту, Яблоневому броду и Голубому озеру. Найдем источник Пания и увидим многочисленные природные ванны на реке Аузун-Узень, которые вода выточила за сотни лет.

Внизу каньона, у подножия 350-метровых скальных стен, вас ждет Ванна Молодости. Смельчаки по желанию искупаются в ней — вода здесь даже в летний зной не нагревается выше 8-10 градусов.

На закате, если позволят дорожная ситуация и время, я отвезу вас на плато Ай-Петри. Вы подниметесь к знаменитым зубцам на высоте 1234 метра, чтобы полюбоваться морем и вечерней красавицей Ялтой.

По пути мы, конечно, будем говорить о здешних легендах, о достопримечательностях в окрестностях и о великих людях, которые любили эти живописные места.

Организационные детали

До места старта вам нужно добраться самостоятельно на личном транспорте либо возможен трансфер на моем авто/микроавтобусе (по запросу за доплату)

Фото, сделанные мной для вас, бесплатны

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