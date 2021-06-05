Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма

Покорить горные тропы, насладиться видами и послушать местные истории

5
1 отзыв
Всем фанатам горных пейзажей буду рад показать фантастический Большой каньон Крыма! В этом активном походе вдоль шумной реки вас ждут лесные пейзажи, тропы вдоль отвесных скал, чаши горных рек и панорамы.

Вы найдете водопад Пания, залюбуетесь Голубым озером и сможете искупаться в холодной Ванне молодости.

А заодно узнаете, чем славится этот уголок полуострова.
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма
Красивейший треккинг по Большому каньону Крыма

Что вас ожидает

Поход сквозь леса и вдоль воды

Наш треккинг стартует от русла горной реки: перейдя ее по деревянному мостику, мы отправимся в самые заповедные уголки Большого каньона Крыма.

  • Тропинками, которые порой проходят по обрывистым краям ущелья, мы выйдем к Коровьему гроту, Яблоневому броду и Голубому озеру. Найдем источник Пания и увидим многочисленные природные ванны на реке Аузун-Узень, которые вода выточила за сотни лет.
  • Внизу каньона, у подножия 350-метровых скальных стен, вас ждет Ванна Молодости. Смельчаки по желанию искупаются в ней — вода здесь даже в летний зной не нагревается выше 8-10 градусов.
  • На закате, если позволят дорожная ситуация и время, я отвезу вас на плато Ай-Петри. Вы подниметесь к знаменитым зубцам на высоте 1234 метра, чтобы полюбоваться морем и вечерней красавицей Ялтой.

По пути мы, конечно, будем говорить о здешних легендах, о достопримечательностях в окрестностях и о великих людях, которые любили эти живописные места.

Организационные детали

  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно на личном транспорте либо возможен трансфер на моем авто/микроавтобусе (по запросу за доплату)
  • Фото, сделанные мной для вас, бесплатны

Особенности формата

  • Сложность пешей части средняя (будет один не очень долгий подъем). За 6-7 часов мы пройдем 10-12 км. Этот маршрут осилит каждый вполне здоровый и не ленивый человек.
  • Темп прогулочный. Идем без спешки, с остановками на отдых и фото, а также с привалом на обед примерно посередине маршрута.
  • Можно брать с собой детей старше 7 лет
🚩 Начало и место завершения: в Ялте по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Виталий. Я живу в Крыму, более 15 лет увлекаюсь пешим горным туризмом и организую походы различной сложности. Хорошо знаком с историей, архитектурой и достопримечательностями любимой Тавриды. Поэтому нам всегда будет о чем поговорить!
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1 реальный отзыв

В
5 июня 2021
Спасибо от всей души Виталию за потрясающее приключение! Поход в Большой каньон запомнится нашей семье надолго! И ничто нас не остановило)) ни дождь, ни скользкие камни! Красивейшие места, уникальная пиирода, потрясающие виды! Виталий- огромный молодец! Знаток древних легенд, истории Крыма, интереснейший рассказчик! Время пролетело мгновенно! Остались только классные ощущения свободы, команды и радости от настоящего горного похода! Всем рекомендую испытать такое счастье))

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