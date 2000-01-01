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Крымская сказка — тур на три дня. Дворцы, вершина Ай-петри и Бахчисарай

Ялтинское э.
Ялтинское э. – Гид из Ялты
Вскоре, нас с Вами ожидает самый долгожданный праздник! Мы приглашаем Вас провести весёлые новогодние каникулы в прекрасном, тёплом и очень гостеприимном уголке России — в Крыму.

В качестве новогоднего подарка, Вашему вниманию предлагаются 3 варианта «туров выходного дня» на время новогодних каникул.

При покупке тура Вы получаете скидку на посещение каждой программы.

Будем рады видеть Вас в Ялте!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 4 200 ₽ за человека

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Крымская сказка — тур на три дня. Дворцы, вершина Ай-петри и Бахчисарай
Крымская сказка — тур на три дня. Дворцы, вершина Ай-петри и Бахчисарай

Что вы увидите

  • Ливадийский дворец – имение Николая II (обзорно)
  • Воронцовский дворец и осмотр шикарного парка (имение князя М. С. Воронцова)
  • Замрк «Ласточкино гнездо»
  • Морская прогулка
  • Ай-Петри
  • Бахчисарай
  • Свято-Успенский монастырь
  • Пещерный город Чуфут-Кале
  • Ханский дворец-музей

Узнайте Крым за 3 дня Итак, в чём же особенность и преимущество данного тура? Они состоят в том, что это пакетное предложение из трёх наших самых популярных экскурсий в Крыму за гораздо меньшие деньги. Это тур без проживания, мы обеспечиваем вам незабываемый досуг на эти три дня! Мы подготовили для вас три маршрута «туров выходного дня» на время новогодних каникул на ваш выбор. Ознакомится с остальными Вы можете здесь:

    «Январские каникулы» экскурсионный тур №1 и «Новогодний Вояж» экскурсионный тур №3День 1Экскурсия по Дворцам Южного берега Крыма (Комплекс Дворцов)

    Заказать отдельно эту экскурсию ⛳ или прочитать подробнее о ней можно здесь:

      Комплекс дворцов Южного берега КрымаДень 2К вершине Ай-Петри

      Заказать отдельно эту экскурсию или прочитать подробнее о ней можно здесь:

        Зима на Ай-ПетриДень 3Бахчисарай — столица ⭐️ Крымского ханства. Пещерный город 🏙️ Чуфут-Кале

        Заказать отдельно эту экскурсию или прочитать подробнее о ней можно здесь:

          Бахчисарай. Столица Крымского Ханства
          Что входит
          • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Морской воздух и великолепные виды.
          Что не входит
          • Входные платы в музеи с собой. Предоставление льготных входных билетов определяется внутренним порядком музеев и оформляется на месте при предъявление соответствующих документов.
          • День 1
          • Взрослый билет:
          • входные платы в Воронцовский дворец и прогулка на катере до Ялты — 750 руб.
          • Детский билет:
          • входные платы в Воронцовский дворец и прогулка на катере до Ялты — 450 руб.
          • День 2
          • Взрослый билет:
          • Билеты на Канатную дорогу — 550 руб.
          • Детский билет:
          • Билеты на Канатную дорогу — 350 руб.
          • День 3
          • Взрослый билет:
          • Входные билеты для посещения «Ханский дворец и Чуфут-Кале» — 600 руб.
          • Детский билет:
          • Входные билеты для посещения «Ханский дворец и Чуфут-Кале» — 300 руб.
          Начало
          🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
          Место завершения
          🏁 Центр
          Крымская сказка — тур на три дня. Дворцы, вершина Ай-петри и Бахчисарай
          Крымская сказка — тур на три дня. Дворцы, вершина Ай-петри и Бахчисарай
          Крымская сказка — тур на три дня. Дворцы, вершина Ай-петри и Бахчисарай
          Крымская сказка — тур на три дня. Дворцы, вершина Ай-петри и Бахчисарай
          Крымская сказка — тур на три дня. Дворцы, вершина Ай-петри и Бахчисарай

          Выберите дату для вашей экскурсии

          • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
          • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
          • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
          • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
          🕐 Показать доступные даты
          Ялтинское э.
          Ялтинское э.
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