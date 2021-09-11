Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого

Освоить самый доступный способ скалолазания и покорить гору Ильяс-Кая в мини-группе

5
2 отзыва
Отвесные скалы, крутые горные стены и подъёмы — приготовьтесь добраться до вершины Ильяс-Кая по самой длинной в России железной тропе Виа-Феррата! Вы откроете для себя безопасный способ скалолазания, получите заряд адреналина и сделаете потрясающие снимки.

А на финише подкрепитесь альпинистским обедом, приготовленным на огне.
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого
Виа-Феррата в Крыму: альпинизм для каждого

Что вас ожидает

«Железная тропа» — безопасная и захватывающая.

Виа-Феррата завоевывает всё больше поклонников благодаря безопасности и отсутствию требований к подготовке участников. Вы покорите гору Ильяс-Кая, используя как опору стальные скобы, вбитые в скалу, а металлический трос послужит креплением для страховки. Инструктор из нашей команды снабдит вас снаряжением и поможет на трудных участках трассы.

Маршруты разного уровня сложности

В зависимости от вашего возраста и уровня подготовки мы предложим один из трех вариантов трассы. Выбирайте смелее:

  • Упрощённый (зеленая линия на карте маршрута — фото в описании). Большая часть трассы проходит по участкам с незначительным углом крутизны. Этот маршрут спокойно пройдут новички, дети от 12 лет и возрастные участники.
  • Сложный (оранжевая линия на карте): подойдёт участникам старше 18 лет с хорошей физической формой. Набирать высоту будем на почти отвесной стенке, затем немного отдохнем на участке с гротами и преодолеем еще один скальный участок.
  • Полный (оранжевая + зеленая линии) маршрут, объединяющий первые два варианта, покорится участникам в отличной физической форме и потребует выносливости. Путь максимально красивый и интересный, но наиболее энергозатратный.

Организационные детали

  • Входит в стоимость: комплект сертифицированного страховочного снаряжения, полноценный туристический обед на вершине
  • На маршруте группу сопровождает гид-инструктор из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: на остановке «Ласпи»
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Олег
Олег
Меня зовут Олег. Влюблён в Крым и горы, прошёл множество троп в качестве гида-проводника, часами могу рассказывать о каждом месте, где мы будем проходить. Особое внимание уделяю безопасности и комфорту каждого участника.
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2 настоящих отзыва от туристов

Сашуля
11 сен 2021
Альпинизм для каждого - это точно! Вчера впервые ходили на экскурсию по скалолазанию. Очень понравилось! Маршрут выбрали сразу сложный на сайте, чтобы по максимуму насладиться всеми прелестями. На сайте сразу рассказали как добраться до места встречи на автобусе из Ялты. Инструктор Станислав за день до встречи связался с нами и подробно объяснил что брать, как одеваться. Главное это вода! Она наше спасение😁 По скалам очень интересно ползать, тяжело дался ровный подъем по горе (между простым и сложным маршрутом переход). Инструктор своевременно делал остановки для отдыха. Мы никуда не торопились и отдыхали столько, сколько нужно было. После простого маршрута открылось второе дыхание на сложный маршрут 😃 После подъёма на гору и испытании массы впечатлений инструктор приготовил замечательный "походный" обед🤤😁 Итог:
Был проведён хороший инструктаж и подготовка перед походом +
Свои силы испытали +
Впечатления получили +
Познакомились с замечательными людьми +
Вкусно поели +
А
19 июля 2021
Хороший маршрут - оптимальное соотношение прогулочной части с красивейшими видами и моментов с захватывающими дух ощущениями от покорения ряда вертикальных участков. То что нужно для погружения в настоящую атмосферу Южного берега Крыма!

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