Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

«Железная тропа» — безопасная и захватывающая.

Виа-Феррата завоевывает всё больше поклонников благодаря безопасности и отсутствию требований к подготовке участников. Вы покорите гору Ильяс-Кая, используя как опору стальные скобы, вбитые в скалу, а металлический трос послужит креплением для страховки. Инструктор из нашей команды снабдит вас снаряжением и поможет на трудных участках трассы.

Маршруты разного уровня сложности

В зависимости от вашего возраста и уровня подготовки мы предложим один из трех вариантов трассы. Выбирайте смелее:

Упрощённый (зеленая линия на карте маршрута — фото в описании). Большая часть трассы проходит по участкам с незначительным углом крутизны. Этот маршрут спокойно пройдут новички, дети от 12 лет и возрастные участники.

(зеленая линия на карте маршрута — фото в описании). Большая часть трассы проходит по участкам с незначительным углом крутизны. Этот маршрут спокойно пройдут новички, дети от 12 лет и возрастные участники. Сложный (оранжевая линия на карте): подойдёт участникам старше 18 лет с хорошей физической формой. Набирать высоту будем на почти отвесной стенке, затем немного отдохнем на участке с гротами и преодолеем еще один скальный участок.

(оранжевая линия на карте): подойдёт участникам старше 18 лет с хорошей физической формой. Набирать высоту будем на почти отвесной стенке, затем немного отдохнем на участке с гротами и преодолеем еще один скальный участок. Полный (оранжевая + зеленая линии) маршрут, объединяющий первые два варианта, покорится участникам в отличной физической форме и потребует выносливости. Путь максимально красивый и интересный, но наиболее энергозатратный.

Организационные детали