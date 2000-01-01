На территории курортного комплекса Mriya Resort & SPA расположилось необычное и очень колоритное место — Японский сад «Шесть чувств». Проект был разработан потомственным архитектором императорских садов Японии Широ Накане, и для его создания специально из Японии были привезены 1700 тонн декоративных камней, уникальные растения и цветы.
Всё лучшее из культуры страны восходящего солнца:
термальные купальни,
пруд с золотыми карпами,
Чайный дом,
храм для медитаций Дзэн До,
синтоистское святилище Куримия.
Дополнительно
Вы можете воспользоваться комфортабельным трансфером из Ялты в Японский сад и обратно
Посетить термальные купели Онсэн — это идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться окружающей красотой (не забудьте купальные принадлежности и полотенце). Температура воды тут всегда держится на уровне 40 °C, а из купелей открывается очень красивый вид на море 🌊 и горы ⛰️. Поэтому можно не только хорошо отдохнуть, но и сделать красивые 🤩 фотографии 📸
Что входит
Услуги экскурсовода
Памятный подарок
Что не входит
Комфортабельный трансфер из Ялты в Японский сад и обратно
Термальные купели Онсэн
Начало и место завершения
🚩 Ялта, остановка ул. Садовая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.