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Настоящий уголок Японии в Крыму

Анна
Анна – Гид из Ялты
Можно ли буквально за секунду попасть в другую страну? Да, возможно! В Крыму есть настоящий японский уголок — сад «Шесть чувств».

Как только ваша нога делает первый шаг по парку — вы моментально переноситесь в Страну восходящего солнца.

Здесь все создано руками японского архитектора по японским традициям.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Настоящий уголок Японии в Крыму
Настоящий уголок Японии в Крыму

Что вы увидите

  • Японский сад «Шесть чувств»
  • Термальные купели Онсэн (по желанию)
Японский сад «Шесть чувств»
На территории курортного комплекса Mriya Resort & SPA расположилось необычное и очень колоритное место — Японский сад «Шесть чувств». Проект был разработан потомственным архитектором императорских садов Японии Широ Накане, и для его создания специально из Японии были привезены 1700 тонн декоративных камней, уникальные растения и цветы.

Всё лучшее из культуры страны восходящего солнца:

  • термальные купальни,
  • пруд с золотыми карпами,
  • Чайный дом,
  • храм для медитаций Дзэн До,
  • синтоистское святилище Куримия.
Дополнительно
  • Вы можете воспользоваться комфортабельным трансфером из Ялты в Японский сад и обратно
  • Посетить термальные купели Онсэн — это идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться окружающей красотой (не забудьте купальные принадлежности и полотенце). Температура воды тут всегда держится на уровне 40 °C, а из купелей открывается очень красивый вид на море 🌊 и горы ⛰️. Поэтому можно не только хорошо отдохнуть, но и сделать красивые 🤩 фотографии 📸
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Памятный подарок
Что не входит
  • Комфортабельный трансфер из Ялты в Японский сад и обратно
  • Термальные купели Онсэн
Начало и место завершения
🚩 Ялта, остановка ул. Садовая
Настоящий уголок Японии в Крыму
Настоящий уголок Японии в Крыму
Настоящий уголок Японии в Крыму
Настоящий уголок Японии в Крыму
Настоящий уголок Японии в Крыму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна
Анна
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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