Анна – Гид из Ялты

Можно ли буквально за секунду попасть в другую страну? Да, возможно! В Крыму есть настоящий японский уголок — сад «Шесть чувств».



Как только ваша нога делает первый шаг по парку — вы моментально переноситесь в Страну восходящего солнца.



Здесь все создано руками японского архитектора по японским традициям.