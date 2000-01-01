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Новогодний вояж — тур на 3 дня: Ласточкино гнездо, Массандра и Севастополь

Ялтинское э.
Ялтинское э. – Гид из Ялты
Вскоре, нас с Вами ожидает самый долгожданный праздник! Мы приглашаем Вас провести весёлые новогодние каникулы в прекрасном, тёплом и очень гостеприимном уголке России — в Крыму.

В качестве новогоднего подарка, Вашему вниманию предлагаются 3 варианта «туров выходного дня» на время новогодних каникул.

При покупке тура Вы получаете скидку на посещение каждой программы.

Будем рады видеть Вас в Ялте!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 4 600 ₽ за человека

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Новогодний вояж — тур на 3 дня: Ласточкино гнездо, Массандра и Севастополь
Новогодний вояж — тур на 3 дня: Ласточкино гнездо, Массандра и Севастополь

Что вы увидите

  • Воронцовский дворец и великолепный парк
  • Ливадийский дворец
  • Замок «Ласточкино гнездо»
  • Посещение Ливадии — имения Николая II
  • Массандровский дворец и парк
  • Винодельческий комбинат «Массандра»
  • Завод НПАО «Массандра», с музеем виноделия, подвалами, цехами выдержки вин
  • Дегустация 9-ти образцов марочных вин.
  • Балаклава (центр города)
  • Бухта «Крымской Венеции»
  • Катание на катере по Балаклавской бухте и в открытом море к мысу Айя
  • Севастополь
  • Музей «Панорама». 1-ая оборона Севастополя времен Крымской войны
  • Херсон
  • Владимирский собор
  • Памятник «Затопленным кораблям» и «Графской пристани»

Узнайте Крым за 3 дня Итак, в чём же особенность и преимущество данного тура? Они состоят в том, что это пакетное предложение из трёх наших самых популярных экскурсий в Крыму за гораздо меньшие деньги. Это тур без проживания, мы обеспечиваем вам незабываемый досуг на эти три дня! Мы подготовили для вас три маршрута «Новогоднего Вояжа» на ваш выбор. Ознакомится с остальными Вы можете здесь:

    «Январские каникулы» экскурсионный тур №1 и «Крымская сказка» экскурсионный тур №2День 1Ливадийский дворец, Дворец графа Воронцова и замок 🏰 «Ласточкино гнездо»
    Сочетание нескольких архитектурных и ландшафтных стилей, потрясающая история 📖 двух самых влиятельных семей Российской империи. Богатство, роскошь и аристократизм в каждом уголке — всё это великолепные дворцы Южного берега Крыма.

    Заказать отдельно эту экскурсию ⛳ или прочитать подробнее о ней можно здесь:

      Комплекс дворцов Южного берега Крыма — всё включеноДень 2«Всё о Массандре»
      Посещение знаменитого миниатюрного, но очень элегантного дворца Александра III, расположенного в посёлке Массандра и экскурсия на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой
      дегустации.

      Заказать отдельно эту экскурсию или прочитать подробнее о ней можно здесь:

        Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. День 3Севастополь и Балаклава за один день
        Знаменитые Балаклавские штольни, средневековая крепость Чембало, шикарные виды этой части западного побережья ожидают экскурсантов в первой части экскурсии 🧭. Затем гостей порадует долгожданное знакомство с замечательным, неповторимым, городом-героем Севастополем.

        Заказать отдельно эту экскурсию или прочитать подробнее о ней можно здесь:

          Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
          Что входит
          • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Морской воздух и великолепные виды.
          Что не входит
          • Входные платы в музеи с собой. Предоставление льготных входных билетов определяется внутренним порядком музеев и оформляется на месте при предъявление соответствующих документов.
          • День 1
          • Взрослые билеты:
          • Входные платы в музейные комплексы — 750 руб.
          • Детский билет :
          • Входные платы в музейные комплексы — 300 руб.
          • День 2
          • Взрослый билет :
          • Входные билеты в Массандровский дворец, посещение Массандровского вин. завода + дегустация — 1100 руб.
          • Детский билет :
          • Входные билеты в Массандровский дворец и Массандровский вин. завод — 500 руб.
          • День 3
          • Взрослый билет:
          • Штольни в Балаклаве, музей «Панорама», катание на катере (по желанию) — 1200 руб.
          • Детский билет:
          • Штольни в Балаклаве, музей «Панорама», катание на катере (по желанию) — 1000 руб.
          Начало
          🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
          Место завершения
          🏁 г. Ялта, центр
          Новогодний вояж — тур на 3 дня: Ласточкино гнездо, Массандра и Севастополь
          Новогодний вояж — тур на 3 дня: Ласточкино гнездо, Массандра и Севастополь
          Новогодний вояж — тур на 3 дня: Ласточкино гнездо, Массандра и Севастополь
          Новогодний вояж — тур на 3 дня: Ласточкино гнездо, Массандра и Севастополь
          Новогодний вояж — тур на 3 дня: Ласточкино гнездо, Массандра и Севастополь

          Выберите дату для вашей экскурсии

          • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
          • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
          • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
          • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
          🕐 Показать доступные даты
          Ялтинское э.
          Ялтинское э.
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