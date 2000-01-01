Узнайте Крым за 3 дня Итак, в чём же особенность и преимущество данного тура? Они состоят в том, что это пакетное предложение из трёх наших самых популярных экскурсий в Крыму за гораздо меньшие деньги. Это тур без проживания, мы обеспечиваем вам незабываемый досуг на эти три дня! Мы подготовили для вас три маршрута «Новогоднего Вояжа» на ваш выбор. Ознакомится с остальными Вы можете здесь:

«Январские каникулы» экскурсионный тур №1 и «Крымская сказка» экскурсионный тур №2День 1Ливадийский дворец, Дворец графа Воронцова и замок 🏰 «Ласточкино гнездо»

Сочетание нескольких архитектурных и ландшафтных стилей, потрясающая история 📖 двух самых влиятельных семей Российской империи. Богатство, роскошь и аристократизм в каждом уголке — всё это великолепные дворцы Южного берега Крыма.

Заказать отдельно эту экскурсию ⛳ или прочитать подробнее о ней можно здесь:

Комплекс дворцов Южного берега Крыма — всё включеноДень 2«Всё о Массандре»

Посещение знаменитого миниатюрного, но очень элегантного дворца Александра III, расположенного в посёлке Массандра и экскурсия на старейших винзавод Крыма, которая закончится тёплой атмосферой

дегустации.

Заказать отдельно эту экскурсию или прочитать подробнее о ней можно здесь:

Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. День 3Севастополь и Балаклава за один день

Знаменитые Балаклавские штольни, средневековая крепость Чембало, шикарные виды этой части западного побережья ожидают экскурсантов в первой части экскурсии 🧭. Затем гостей порадует долгожданное знакомство с замечательным, неповторимым, городом-героем Севастополем.

Заказать отдельно эту экскурсию или прочитать подробнее о ней можно здесь:

Севастополь и Балаклава, крымская Венеция