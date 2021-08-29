По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су

Лечебный хвойный воздух, крымские пейзажи с открытки и местные легенды от друга-проводника

5
1 отзыв
Боткинская тропа входит в серию терренкуров — от Ай-Петринской яйлы до окраин Ялты.

Она примыкает к живописным эко-тропам, которые идут друг за другом.

По двум из них мы отправимся на неспешную прогулку без набора высоты.

Этот несложный маршрут по тенистому лесу и руслам рек вдохновит природными видами: гор, моря, Ялты — и перезагрузит после городской суеты.
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су
По тропе здоровья к горе Ставри-Кая и к водопаду Учан-Су

Что вас ожидает

Боткинская тропа: подъём

От зоопарка «Поляна Сказок» мы стартуем наверх по Боткинскому терренкуру. Путь обещает быть несложным (ведь это обустроенная доступная тропа) и богатым на впечатления. Мы пройдём реку Яузлар, где можно освежиться в жаркий день, и по извилистым дорожкам двинемся к скале Ставри-Кая. Наверху перед вам откроется захватывающая дух панорама Ялты и окрестных гор! Здесь первая часть пути заканчивается. Отдыхаем и продолжаем прогулку.

Штангеевская тропа: спуск

По изумрудному лесу, вдыхая сосновый аромат, мы отправимся вниз к водопаду Учан-Су. Вода в нём бывает в основном в апреле-мае, а летом он пересыхает, но это не мешает ему оставаться одной из главных достопримечательностей полуострова. По пути я расскажу, откуда возникли названия местных гор, рек, родников и долин, и как они повлияли на народы, населявшие Крым. А ещё поделюсь легендой о горе Ставри-Кая.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
  • Это простой маршрут, для него не нужна специальная подготовка
  • Дополнительные расходы: маршрутное такси из Ялты и обратно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— зоопарк «Поляна Сказок»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Анна
Анна
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Т
29 авг 2021
Экскурсия была крайне интересная, гид Николай молодец, рассказывал подробно и очень занимательно. Несмотря на некоторую сложность маршрута, прогулка действительно понравилась. Рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детейГоры🏡Выездные#Крым

Еще несколько похожих предложений в Ялте

Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Индивидуальная экскурсия
4.9
41
3 000
за 1-10 чел.
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
Пройти по оздоравливающему маршруту и получить фото на фоне гор и высочайшего водопада в Крыму
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 000
за 1-6 чел.
Ставрикайская пещера, водопад Учан-Су и «тропа здоровья»
Оценить панораму Ялты с вершины горы и спуститься по веревке в таинственную пещеру
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Индивидуальная фото-прогулка
4 000
за 1-10 чел.
Фотопоход и завтрак в Крымских горах
Начать день с чашечки чая среди горных вершин и запечатлеть прогулку на красочных фотографиях
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
5
22
3000
2 700
за 1 чел.
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
Увлекательный треккинг к подножью Ильяс Кая и Храму Солнца по «железной тропе»
ежедневно в 08:00
Треккинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Индивидуальная экскурсия
5
18
5 200
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Треккинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Преодолеть горно-скальный маршрут Виа Феррата и полюбоваться уникальными видами
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 500
за 1-10 чел.
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Подняться на самую известную высоту Крыма, а по пути исследовать местные красоты
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
4.6
7
1 200
за 1 чел.
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
Гора Ай-Петри - один из главных символов острова
Ежедневно в 9:30, 14:30, 16:00
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-4 чел.
Боткинская тропа и пещера Ставрикийская со спелеологом и фотографом
Прогуляться по эко-тропе, надышаться хвойными ароматами и изучить пещеру
В столицу Крымского ханства
Индивидуальная экскурсия
5
22
10ч
7 800
за 1-5 чел.
В столицу Крымского ханства
История Бахчисарая, Успенский монастырь и крепость Чуфут-Кале
Красоты плато Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-6 чел.
Красоты плато Ай-Петри
Ай-Петри - одна из красивейших крымских гор и является символом южного берега
Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Горы, вода и сыр!
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-8 чел.
Горы, вода и сыр!
Удивиться необычной природе, полюбоваться водопадом Джур-Джур и оценить сыры Крыма — поездка из Ялты
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Индивидуальная экскурсия
5
2
10 400
за 1-4 чел.
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Влюбиться в живописные пейзажи самого высокого мыса на полуострове и узнать его легенды

Анна проводит ещё 2 экскурсии

Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 500
за 1-10 чел.
Хайкинг по лесу и канатная дорога на Ай-Петри
Подняться по Таракташской тропе, знакомясь с историей Ялты, и посетить красивейший пик Ай-Петри
Треккинг по живописным окрестностям Ялты
2 000
за 1 чел.
Треккинг по живописным окрестностям Ялты
Провести день в окружении рек, скал, гор, лесов и водопадов и ощутить всю красоту крымской природы
в субботу и воскресенье в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ялте
🇷🇺