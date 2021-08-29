Что вас ожидает

Боткинская тропа: подъём

От зоопарка «Поляна Сказок» мы стартуем наверх по Боткинскому терренкуру. Путь обещает быть несложным (ведь это обустроенная доступная тропа) и богатым на впечатления. Мы пройдём реку Яузлар, где можно освежиться в жаркий день, и по извилистым дорожкам двинемся к скале Ставри-Кая. Наверху перед вам откроется захватывающая дух панорама Ялты и окрестных гор! Здесь первая часть пути заканчивается. Отдыхаем и продолжаем прогулку.

Штангеевская тропа: спуск

По изумрудному лесу, вдыхая сосновый аромат, мы отправимся вниз к водопаду Учан-Су. Вода в нём бывает в основном в апреле-мае, а летом он пересыхает, но это не мешает ему оставаться одной из главных достопримечательностей полуострова. По пути я расскажу, откуда возникли названия местных гор, рек, родников и долин, и как они повлияли на народы, населявшие Крым. А ещё поделюсь легендой о горе Ставри-Кая.

Организационные детали