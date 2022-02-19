Что вы можете увидеть 🤩

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Байдарский калейдоскоп
Мы начнём поход из окружённой цепочкой гор Байдарской долины. Вы полюбуетесь лазурным Чернореченским водохранилищем — источником питьевой воды для города-героя Севастополя. Постепенно набирая высоту, мы достигнем мыса-обрыва Биюк-Кармызы. Здесь вас ожидают поистине впечатляющие панорамы Изумрудного каньона. А ещё здесь вы сможете исследовать развалины средневековой сторожевой крепости Сарджик-Исар, а проводник расскажет о её истории. Река Чёрная, несущая свои воды далеко внизу в каньоне, здесь настолько мощная, что вы отлично услышите гул и рокот летящего по порогам и водопадам потока.
На залитой солнцем поляне мы остановимся и устроим привал на фоне гор. Проводник приготовит сытный туристический обед на огне, ведь в его рюкзаке скрывалась целая походная кухня! Плотно подкрепившись, мы отправимся к пещере Юсуф-Коба. Особенностью этой пещеры является то, что к ней не ведёт никакая тропа, поэтому она очень малопосещаема. В пещере найдены следы жизни неандертальцев, а современные археологи обнаружили её совсем недавно. Приближаясь к концу маршрута, мы выйдем на Партизанскую поляну, где во время ВОВ была база партизанского отряда. Здесь поговорим о партизанском движении в Крыму.
Важная информация:
Это пеший поход, поэтому одевайте удобную закрытую обувь и не забудьте головной убор;
С собой надо взять 1-1,5 литра воды на человека, не экономьте на этом, в жаркую погоду особенно;
А вот еду с собой брать не нужно, в середине дня гид приготовит для вас обед.
Обратите внимание Экскурсия начинается в Байдарской долине, до точки старта Вам придется добираться на автобусе или такси.
Ответы на вопросы
Что входит
Работа гида
Походный обед и всё необходимое для него
Групповая аптечка
Что не входит
Проезд к месту начала пешего маршрута и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Байдарская долина, село Широкое
Завершение: Урочище Алсу, село Морозовка
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Это пеший поход, поэтому одевайте удобную закрытую обувь и не забудьте головной убор
С собой надо взять 1-1,5 литра воды на человека, не экономьте на этом, в жаркую погоду особенно
А вот еду с собой брать не нужно, в середине дня гид приготовит для вас обед
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любой день в 09:30
Олег — Ваш гид в Ялте
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