Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи

Треккинг в Байдарской долине - отличный вариант для похода всей семьёй! Здесь не будет слишком крутых подъёмов, опасных

Индивидуальная
Треккинг в Байдарской долине — отличный вариант для похода всей семьёй! Здесь не будет слишком крутых подъёмов, опасных участков или скальных спусков, зато красота пейзажей здесь очаровывает с первого взгляда и не уступает другим маршрутам.

Панорамы Изумрудного каньона, пикник на залитой солнцем горной полянке и секретная пещера.
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи
Секреты Байдарской долины: поход для всей семьи

Что вы можете увидеть 🤩

  • Байдарская долина
  • Чернореченское водохранилище
  • Мыс Кармызы
  • Развалины средневековой крепости Сарджик
  • Пещера-стоянка неандертальцев Юсуф-Коба
  • Реконструкция партизанского лагеря в горах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Байдарский калейдоскоп

Мы начнём поход из окружённой цепочкой гор Байдарской долины. Вы полюбуетесь лазурным Чернореченским водохранилищем — источником питьевой воды для города-героя Севастополя. Постепенно набирая высоту, мы достигнем мыса-обрыва Биюк-Кармызы. Здесь вас ожидают поистине впечатляющие панорамы Изумрудного каньона. А ещё здесь вы сможете исследовать развалины средневековой сторожевой крепости Сарджик-Исар, а проводник расскажет о её истории. Река Чёрная, несущая свои воды далеко внизу в каньоне, здесь настолько мощная, что вы отлично услышите гул и рокот летящего по порогам и водопадам потока.
На залитой солнцем поляне мы остановимся и устроим привал на фоне гор. Проводник приготовит сытный туристический обед на огне, ведь в его рюкзаке скрывалась целая походная кухня! Плотно подкрепившись, мы отправимся к пещере Юсуф-Коба. Особенностью этой пещеры является то, что к ней не ведёт никакая тропа, поэтому она очень малопосещаема. В пещере найдены следы жизни неандертальцев, а современные археологи обнаружили её совсем недавно. Приближаясь к концу маршрута, мы выйдем на Партизанскую поляну, где во время ВОВ была база партизанского отряда. Здесь поговорим о партизанском движении в Крыму.

Важная информация:

  • Это пеший поход, поэтому одевайте удобную закрытую обувь и не забудьте головной убор;
  • С собой надо взять 1-1,5 литра воды на человека, не экономьте на этом, в жаркую погоду особенно;
  • А вот еду с собой брать не нужно, в середине дня гид приготовит для вас обед.
  • Обратите внимание Экскурсия начинается в Байдарской долине, до точки старта Вам придется добираться на автобусе или такси.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Походный обед и всё необходимое для него
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Проезд к месту начала пешего маршрута и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Байдарская долина, село Широкое
Завершение: Урочище Алсу, село Морозовка
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Это пеший поход, поэтому одевайте удобную закрытую обувь и не забудьте головной убор
  • С собой надо взять 1-1,5 литра воды на человека, не экономьте на этом, в жаркую погоду особенно
  • А вот еду с собой брать не нужно, в середине дня гид приготовит для вас обед
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день в 09:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные☀️На весь деньТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений в Ялте

Колоритные долины (из Ялты)
9 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Колоритные долины (из Ялты)
На комфортном автомобиле мы отправимся исследовать колоритные долины Крыма, поверьте нам здесь есть, что показать вам
8 400 за 1-4 чел.
Горный треккинг к гроту Татьяны
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Нина
Нет отзывов
Горный треккинг к гроту Татьяны
Поход на вершину Ай-Петринского плато к Гроту, спрятанному в укромном месте яйлы
от 5 000 за 1 человека
Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виталий
5
1 отзыв
Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
Мы отправимся в поход по Чёртовой лестнице и по верху красивейшей горной Байдаро-Кастропольской стены
от 3 900 за 1-5 чел.
Храм Солнца: треккинг к месту силы
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Илья
4.8
5 отзывов
Храм Солнца: треккинг к месту силы
Исследовать одну из красивейших локаций горного Крыма и встретить закат на вершине Ильяс-Кая
от 5 500 за 1-6 чел.
Возвращение к себе: ретрит-поход на вершину Ай-Николы
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алёна
Нет отзывов
Возвращение к себе: ретрит-поход на вершину Ай-Николы
Почувствовать силу состояния «здесь и сейчас» и взглянуть через него на красоту ялтинской природы
5 000 за 1-3 чел.
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виталий
Нет отзывов
В гости к каменным идолам на вершине горы Южная Демерджи
Приглашаю вас в однодневный поход на гору Южная Демерджи и в Долину Привидений, к ореху Никулина и камню Варлей
от 3 900 за 1-6 чел.
По следам легенд - Демерджи и Долина привидений
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Илья
5
2 отзыва
По следам легенд - Демерджи и Долина привидений
Покорить вершину Аленга, впечатлиться потрясающими видами и получить яркие фото
от 4 500 за 1-5 чел.
Треккинг по живописным окрестностям Ялты
8 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
Анна
5
1 отзыв
Треккинг по живописным окрестностям Ялты
Провести день в окружении рек, скал, гор, лесов и водопадов и ощутить всю красоту крымской природы
2 500 за 1 человека
Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Нина
Нет отзывов
Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая
Храм Солнца или же скалы Тышлар - удивительное творение природы в горном лесу
от 4 200 за 1-2 чел.
Треккинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юрий
5
20 отзывов
Треккинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе
Преодолеть горно-скальный маршрут Виа Феррата и полюбоваться уникальными видами
от 5 500 за 1-2 чел.
На электровелосипеде по Каралезской долине
12 часов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Альберт
Нет отзывов
На электровелосипеде по Каралезской долине
от 15 000 за 1-3 чел.
Треккинг к вершине Биюк-Исар
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
4 отзыва
Треккинг к вершине Биюк-Исар
Пройти по самой обустроенной тропе Южного берега Крыма и полюбоваться дикой природой
от 50004 500 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ялте
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ