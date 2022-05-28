Старая Ялта

Наша прогулка - причудливое кружево, сотканное из удивительных судеб, объединенных прекрасной Ялтой

Наша прогулка — причудливое кружево, сотканное из удивительных судеб, объединенных прекрасной Ялтой.
Старая Ялта
Старая Ялта
Старая Ялта
Старая Ялта
Старая Ялта
Старая Ялта
Старая Ялта

Что вас ожидает 🤩

  • Армянскую церковь Св. Рипсиме
  • Усадьбу баронов Меллер-Закомельских
  • Виллу барона А. Жомини
  • Доходные дома и дачи
  • Дома врачей С. Васильева и П. Ширяева
  • Гостиницы «Палас» и «Таврида»
  • Беседку князя В. Трубецкого
  • Лютеранскую кирху
  • Особняк султана Ахмет-Гирея Чингиса
  • Собор Св. Александра Невского и многое другое

Что вас ожидает:

  • Вы увидите изысканные особняки русской аристократии и купечества, скрывающие тайны дворянских гнезд Старой Ялты. Вы услышите имена выдающихся архитекторов, художников, министров, султанов, врачей, художников, авиаторов, писателей и голливудских звезд, проживавших в Ялте. Вы посетите Лютеранскую кирху Святой Марии и великолепную армянскую церковь Святой Рипсиме.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Загородная, 3, Ялта
Завершение: ул. Пушкинская, Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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