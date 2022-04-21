пн, ср, пт, сб, вс

Поселок Гурзуф — точно самый необычный поселок Южного Берега Крыма. Здесь царит особенная атмосфера — атмосфера Востока. А еще это любимое место Чехова, здесь он провел счастливых 5 лет. Не обделили это место вниманием и другие известные личности — А. С. Пушкин, И. К. Айвазовский и др.

Мы прогуляемся по осенним улочкам поселка, увидим дачу Чехова, набережную Гурзуфа, а также знаменитый лагерь Артек и г. Медведь.

В программе также Массандровский дворец, который уютно расположился у подножия гор. Его еще называют крымским Версалем, Вы узнаете почему в нем так никто и не пожил и чем это место так нравилось Сталину.