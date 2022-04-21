Поселок Гурзуф — точно самый необычный поселок Южного Берега Крыма. Здесь царит особенная атмосфера — атмосфера Востока. А еще это любимое место Чехова, здесь он провел счастливых 5 лет. Не обделили это место вниманием и другие известные личности — А. С. Пушкин, И. К. Айвазовский и др.
Мы прогуляемся по осенним улочкам поселка, увидим дачу Чехова, набережную Гурзуфа, а также знаменитый лагерь Артек и г. Медведь.
В программе также Массандровский дворец, который уютно расположился у подножия гор. Его еще называют крымским Версалем, Вы узнаете почему в нем так никто и не пожил и чем это место так нравилось Сталину.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Наш транспорт
Что не входит
Вход в домик Чехова - 300р/взрослый
150р/дети и пенсионеры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем тоже
Когда и сколько длится
Когда: пн, ср, пт, сб, вс
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.