Свидание с Гурзуфом

Поселок Гурзуф - точно самый необычный поселок Южного Берега Крыма

Индивидуальная
Поселок Гурзуф — точно самый необычный поселок Южного Берега Крыма.

Здесь царит особенная атмосфера — атмосфера Востока.

А еще это любимое место Чехова, здесь он провел счастливых 5 лет. Не обделили это место вниманием и другие известные личности — А. С. Пушкин, И. К. Айвазовский и др.
Свидание с Гурзуфом
Свидание с Гурзуфом
Свидание с Гурзуфом
Свидание с Гурзуфом
Свидание с Гурзуфом
Свидание с Гурзуфом
Свидание с Гурзуфом
Поселок Гурзуф — точно самый необычный поселок Южного Берега Крыма. Здесь царит особенная атмосфера — атмосфера Востока. А еще это любимое место Чехова, здесь он провел счастливых 5 лет. Не обделили это место вниманием и другие известные личности — А. С. Пушкин, И. К. Айвазовский и др.
Мы прогуляемся по осенним улочкам поселка, увидим дачу Чехова, набережную Гурзуфа, а также знаменитый лагерь Артек и г. Медведь.
В программе также Массандровский дворец, который уютно расположился у подножия гор. Его еще называют крымским Версалем, Вы узнаете почему в нем так никто и не пожил и чем это место так нравилось Сталину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Наш транспорт
Что не входит
  • Вход в домик Чехова - 300р/взрослый
  • 150р/дети и пенсионеры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Привезем тоже
Когда и сколько длится
Когда: пн, ср, пт, сб, вс
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

пн, ср, пт, сб, вс

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

🎩ИндивидуальныеЭкскурсии по дворцам КрымаНабережная🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Ялте

Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо
8 часов
Индивидуальная
Юлия
Нет отзывов
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо
Южный берег Крыма каждый год притягивает к себе тысячи туристов, его ласковое море
от 8 800 за 1-5 чел.
Контрасты южного берега Крыма
5 часов
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Контрасты южного берега Крыма
Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного берега
7 500 за 1-4 чел.
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
6 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Спутник
4.5
82 отзыва
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
Отправляйтесь в путешествие по знаменитым дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма
1 650 за 1 человека
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного берега
10 000 за 1-4 чел.
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
7 часов
Индивидуальная
Елена
4.7
10 отзывов
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
Несколько веков назад императорские особы и аристократия облюбовали южный берег Крыма
10 000 за 1-4 чел.
Идиллический Южный берег Крыма
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алена
4.9
7 отзывов
Идиллический Южный берег Крыма
Ливадийский дворец, Ай-Петри, Черепашье озеро и другие чудесные места на авто-пешеходной экскурсии
6 500 за 1-4 чел.
Ялта: очарование Русской Ривьеры
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
3 отзыва
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Ялта - один из самых романтичных городов Южного побережья Крыма
5 000 за 1-7 чел.
Символы Крыма
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алена
5
20 отзывов
Символы Крыма
Объехать самые зрелищные точки Южного берега под легкий аккомпанемент интересных сюжетов и легенд
7 500 за 1-4 чел.
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виталий
Нет отзывов
К самым красивым панорамным видам Крыма, с вершин Чатыр Даг
Крым - это невероятные пейзажи, которыми можно наслаждаться вечно
от 3 900 за 1-6 чел.
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
8 часов
Мини-группа
Елена
5
1 отзыв
Путешествие по чарующим обрывам Севастополя
Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые места южного берега
11 500 за 1 человека
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Ваш день в горах Крыма: экскурсия-конструктор
От вас - пожелания, от меня - рекомендации, удобно выстроенный маршрут и информативное сопровождение
100009 000 за 1-4 чел.
Влюбиться в Крым за 1 день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
5
14 отзывов
Влюбиться в Крым за 1 день
Максимально насыщенное автомобильное путешествие по самым красивым местам Южного берега
12 500 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ялте
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ