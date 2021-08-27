Что вас ожидает

Горная прогулка с элементом экстрима

Вы побываете на скалах Шейтан-Хая и полюбуетесь великолепными панорамами: от горы Кошка на востоке до горы Форос на западе. Заглянете на живописные озера, посетите небольшую пещеру и раскроете особенности гидротехнической мысли средневековых жителей Крыма. А потом с помощью специального снаряжения подниметесь по узкой расселине на платообразную вершину Биюк-Исар, с которой открывается чудесный вид на море и горы.

Интересные рассказы и полезные навыки

В дороге я не дам вам заскучать и расскажу историю Крыма от древности до современности. Вы узнаете, как здесь строили замки и кто такие исары: откуда они взялись и куда исчезли. А также: где еще стоит побывать на Крымском полуострове и какие удивительные сокровища спрятаны в местных горах. Кроме того, я поделюсь практическими альпинистскими навыками: научу вязать схватывающие узлы и покажу, как их правильно использовать на опасных участках.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Подъем умеренный, с набором высоты около 350 метров, можно смело брать детей

Протяженность маршрута — 7 км. Мы пройдем его без спешки. Будем гулять, отдыхать, дышать горным воздухом. Моя первоочередная цель — ваш комфорт.

Что входит в стоимость, а что — нет