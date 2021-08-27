Треккинг к вершине Биюк-Исар

Пройти по самой обустроенной тропе Южного берега Крыма и полюбоваться дикой природой

5
2 отзыва
Приглашаю подняться на знаменитую гору-крепость Биюк-Исар! По пути вы покатаетесь на качелях, увидите древнюю пещеру и волшебные озера.

Подышите горным воздухом и сделаете множество живописных остановок с прекрасными видами.

В финале «взлетите» на неприступную вершину с помощью специального снаряжения и насладитесь с высоты фантастическими пейзажами.
Треккинг к вершине Биюк-Исар
Треккинг к вершине Биюк-Исар
Треккинг к вершине Биюк-Исар
Треккинг к вершине Биюк-Исар
Треккинг к вершине Биюк-Исар
Треккинг к вершине Биюк-Исар
Треккинг к вершине Биюк-Исар
Треккинг к вершине Биюк-Исар

Что вас ожидает

Горная прогулка с элементом экстрима

Вы побываете на скалах Шейтан-Хая и полюбуетесь великолепными панорамами: от горы Кошка на востоке до горы Форос на западе. Заглянете на живописные озера, посетите небольшую пещеру и раскроете особенности гидротехнической мысли средневековых жителей Крыма. А потом с помощью специального снаряжения подниметесь по узкой расселине на платообразную вершину Биюк-Исар, с которой открывается чудесный вид на море и горы.

Интересные рассказы и полезные навыки

В дороге я не дам вам заскучать и расскажу историю Крыма от древности до современности. Вы узнаете, как здесь строили замки и кто такие исары: откуда они взялись и куда исчезли. А также: где еще стоит побывать на Крымском полуострове и какие удивительные сокровища спрятаны в местных горах. Кроме того, я поделюсь практическими альпинистскими навыками: научу вязать схватывающие узлы и покажу, как их правильно использовать на опасных участках.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Подъем умеренный, с набором высоты около 350 метров, можно смело брать детей
  • Протяженность маршрута — 7 км. Мы пройдем его без спешки. Будем гулять, отдыхать, дышать горным воздухом. Моя первоочередная цель — ваш комфорт.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Снаряжение и трансфер из Ялты до начала маршрута и обратно включены в стоимость
  • Пропуск в заповедник оплачивается отдельно — 150 р. с человека, дети до 7 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Александр
Александр
Я местный абориген – родился и вырос в Крыму. С детства я часто хожу в горы. В какой-то момент горы стали для меня настолько близкими, что мы перешли на «ты». Мне интересен каждый уголок моего родного края. Я увлекаюсь изучением его истории и топонимики. С прошлого года любовь к своему краю захлестнула меня настолько, что я стал ею делиться – водить людей в горы. А с этого года я даже решил сделать перерыв в своей профессиональной деятельности и полностью посветить себя горам.
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2 настоящих отзыва от туристов

Мария
27 авг 2021
Посетили с сыном 11 лет экскурсию Треккинг к вершине Биюк-Исар. Это было очень необычно. Мы впервые поднимались в горы. Александр внимательный и интересный гид, подъем осуществляется в нормальном темпе, никто никого не подгоняет. Красота гор и природы вокруг - это отдельная любовь. Мы поднялись на самую вершину, не скрою было волнительно и страшно, но у нас получилось благодаря нашему гиду. Людей на маршруте мало, поэтому мы попали в настоящую горную сказку, практически только для нас. Советую эту экскурсию однозначно.
В
1 июля 2021
Спасибо большое Александру за прогулку! Рассказал все очень интересно, провел по тропе и помог подняться на вершину! Очень понравилось все!

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