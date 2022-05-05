Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды

Насладиться первозданной крымской природой, проходя по хребту Баланын-Каясы

Индивидуальная
Наша экскурсия — это поход к горным местам, которых нет в путеводителях.

Оздоровительный треккинг по сосновому лесу с чистейшим воздухом.

За 4 часа вы отдохнете душой, сделаете отличные фотографии на смотровых площадках, найдете скрытый грот и родник, а также познакомитесь с местной флорой и фауной.
Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды
Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды
Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды
Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды
Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды
Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды
Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды
Треккинг над ущельем Уч-Кош. Головокружительные виды
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Поход среди гор и сосен

Путь начинается от симпатичного горного озера в селе Васильевка. Отсюда мы пройдем горной тропой над наиболее живописной частью ущелья Уч-Кош, по хребту Баланын-Каясы. С его смотровых площадок вам откроются потрясающие виды на ущелье и горы над Ялтой. От южного солнца тропу укрывают высокие корабельные сосны, воздух наполнен сладким хвойным ароматом.

На лучшей панорамной точке мы устроим привал с чаем из горных трав. А после отдыха отыщем тайный грот среди скальных уступов. Обратная дорога пролегает через источник Сиготур с чистейшей родниковой водой и искусственным прудиком.

С комфортом и интересно

Я знаю все окрестные тропы как свои пять пальцев и всегда подстраиваюсь под гостей-путешественников, поэтому мы пойдем в вашем темпе, останавливаясь в понравившихся вам местах. Вы услышите о природе Крыма от любящего ее человека, узнаете о животных и растениях этого края, откроете историю ущелья Уч-Кош и Ялтинского водоканала.

Организационные детали

  • Треккинг подойдет взрослым активным людям и любителям природы, детям от 10 лет
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно. Также мы можем организовать трансфер: из Ялты и обратно — 700 руб., из Алупки, Симеиза, Кацивели и обратно — 1000 руб., из Мисхора и Гаспры — бесплатно
  • Выбирайте спортивную одежду и удобную обувь (лучше всего кроссовки). Возьмите с собой головной убор и небольшой рюкзачок с легким перекусом и водой (минимум 0,5 литра на человека).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе автовокзала Ялты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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