Что вас ожидает

Поход среди гор и сосен

Путь начинается от симпатичного горного озера в селе Васильевка. Отсюда мы пройдем горной тропой над наиболее живописной частью ущелья Уч-Кош, по хребту Баланын-Каясы. С его смотровых площадок вам откроются потрясающие виды на ущелье и горы над Ялтой. От южного солнца тропу укрывают высокие корабельные сосны, воздух наполнен сладким хвойным ароматом.

На лучшей панорамной точке мы устроим привал с чаем из горных трав. А после отдыха отыщем тайный грот среди скальных уступов. Обратная дорога пролегает через источник Сиготур с чистейшей родниковой водой и искусственным прудиком.

С комфортом и интересно

Я знаю все окрестные тропы как свои пять пальцев и всегда подстраиваюсь под гостей-путешественников, поэтому мы пойдем в вашем темпе, останавливаясь в понравившихся вам местах. Вы услышите о природе Крыма от любящего ее человека, узнаете о животных и растениях этого края, откроете историю ущелья Уч-Кош и Ялтинского водоканала.

Организационные детали