Цветочные поляны Крыма

Ощутить радость встречи с дивной природой и поближе познакомиться с полуостровом

Индивидуальная
Лаванда, маки, подснежники, ромашки, сирень — у нас в Крыму весной, летом, осенью и даже зимой легко оказаться среди цветов! В этом путешествии я отвезу вас к благоухающим полям и завораживающим пейзажам от моря до гор.

На фоне крымских ландшафтов расскажу об истории и жизни полуострова, а также с радостью пофотографирую вас.
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Цветочные поляны Крыма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экскурсия-экспромт, или следуем за цветами

Яркие поляны цветут с февраля по август в разных живописных уголках Крыма: некоторые расположены всего в нескольких километрах от Ялты, до других ехать далеко. При бронировании я сообщу вам, какие цветы можно увидеть и куда мы для этого отправимся. Вы озвучите свои пожелания, после чего мы согласуем план маршрута.

О Крыме — интересно и с любовью

По дороге остановимся на смотровых площадках, и я расскажу о тех местах, которые с них видны: городах, посёлках и бухтах, а также о малоизвестных и оттого более загадочных достопримечательностях. Вы откроете легенды нашего края и его историю от киммерийцев до современности. Я подскажу, куда стоит съездить в Крыму, куда пойти, когда идет дождь или стоит зной.

Ориентировочное время цветения в Крыму

Предсказать время цветения непросто, ведь на него влияют холодная/теплая зима, количество выпавших осадков, горная/степная местность. Приблизительно можно ориентироваться на это время:

  • Подснежники, крокусы, миндаль, первоцветы: середина февраля — начало марта
  • Цикламены: февраль — март
  • Сон-трава (Прострел крымский): февраль — май
  • Тюльпан Шренка: конец апреля — начало мая
  • Персиковые сады: апрель
  • Пионы: конец апреля — начало мая
  • Сирень: конец апреля — май
  • Орхидеи: конец апреля — май
  • Маки: май
  • Ромашки: конец мая — начало июня
  • Магнолия: начало июня — начало августа
  • Лаванда: июль
  • Рапс (яровой): август

📸 Я не профессиональный фотограф, но всегда готов пофотографировать вас на своих экскурсиях!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном пятиместном хэтчбеке (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
  • Начало и окончание в удобном вам месте в Ялте

Вопросы стоимости

  • Стоимость указана за 3-часовую экскурсию. Ее можно продлить: доплата в расчете 1000 руб. за дополнительный час.
  • В стоимость входит трансфер протяженностью до 100 км. Свыше 100 км оплачивается дополнительно (1000 руб. за 100 км).
  • Также дополнительно оплачиваются входные билеты по программе (при необходимости) и питание

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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