Что вас ожидает

Экскурсия-экспромт, или следуем за цветами

Яркие поляны цветут с февраля по август в разных живописных уголках Крыма: некоторые расположены всего в нескольких километрах от Ялты, до других ехать далеко. При бронировании я сообщу вам, какие цветы можно увидеть и куда мы для этого отправимся. Вы озвучите свои пожелания, после чего мы согласуем план маршрута.

О Крыме — интересно и с любовью

По дороге остановимся на смотровых площадках, и я расскажу о тех местах, которые с них видны: городах, посёлках и бухтах, а также о малоизвестных и оттого более загадочных достопримечательностях. Вы откроете легенды нашего края и его историю от киммерийцев до современности. Я подскажу, куда стоит съездить в Крыму, куда пойти, когда идет дождь или стоит зной.

Ориентировочное время цветения в Крыму

Предсказать время цветения непросто, ведь на него влияют холодная/теплая зима, количество выпавших осадков, горная/степная местность. Приблизительно можно ориентироваться на это время:

Подснежники, крокусы, миндаль, первоцветы: середина февраля — начало марта

Цикламены: февраль — март

Сон-трава (Прострел крымский): февраль — май

Тюльпан Шренка: конец апреля — начало мая

Персиковые сады: апрель

Пионы: конец апреля — начало мая

Сирень: конец апреля — май

Орхидеи: конец апреля — май

Маки: май

Ромашки: конец мая — начало июня

Магнолия: начало июня — начало августа

Лаванда: июль

Рапс (яровой): август

📸 Я не профессиональный фотограф, но всегда готов пофотографировать вас на своих экскурсиях!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном пятиместном хэтчбеке (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)

Начало и окончание в удобном вам месте в Ялте

Вопросы стоимости