Яркие поляны цветут с февраля по август в разных живописных уголках Крыма: некоторые расположены всего в нескольких километрах от Ялты, до других ехать далеко. При бронировании я сообщу вам, какие цветы можно увидеть и куда мы для этого отправимся. Вы озвучите свои пожелания, после чего мы согласуем план маршрута.
По дороге остановимся на смотровых площадках, и я расскажу о тех местах, которые с них видны: городах, посёлках и бухтах, а также о малоизвестных и оттого более загадочных достопримечательностях. Вы откроете легенды нашего края и его историю от киммерийцев до современности. Я подскажу, куда стоит съездить в Крыму, куда пойти, когда идет дождь или стоит зной.
Предсказать время цветения непросто, ведь на него влияют холодная/теплая зима, количество выпавших осадков, горная/степная местность. Приблизительно можно ориентироваться на это время:
📸 Я не профессиональный фотограф, но всегда готов пофотографировать вас на своих экскурсиях!