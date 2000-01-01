Узнайте Крым за 3 дня Итак, в чём же особенность и преимущество данного тура? Они состоят в том, что это пакетное предложение из трёх наших самых популярных экскурсий в Крыму за гораздо меньшие деньги. Это тур без проживания, мы обеспечиваем вам незабываемый досуг на эти три дня! Мы подготовили для вас три маршрута «туров выходного дня» на время новогодних каникул на ваш выбор. Ознакомится с остальными Вы можете здесь:
«Крымская сказка» экскурсионный тур №2 и «Новогодний Вояж» экскурсионный тур №3День 1Экскурсия в Севастополь
Экскурсионная программа начинается из Ялты. Маршрут к городу проходит по трассе Ялта-Севастополь. Дорога занимает 1, 5 часа. Протяжённость маршрута 90 км.
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Город-герой Севастополь: обзорная экскурсияДень 2Дегустация вин в Массандре
Путешествие из Ялты в уникальное место: производственно-аграрное объединение «Массандра». Вас ждёт увлекательная и оригинальная экскурсия по заводу, которая закончится тёплой атмосферой дегустации марочных вин. Вина Крыма широко известны и популярны далеко за пределами полуострова. Быть в Ялте и не попробовать знаменитые массандровские вина — настоящее гастрономическое преступление!
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Дегустация вин в Массандре - всё включеноДень 3Алупка. Воронцовский дворец — замок 🏰 «Ласточкино гнездо»
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Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо