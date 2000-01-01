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Январские каникулы — тур на 3 дня. Севастополь, Масандра, Ласточкино гнездо

Ялтинское э.
Ялтинское э. – Гид из Ялты
Вскоре, нас с Вами ожидает самый долгожданный праздник! Мы приглашаем Вас провести весёлые новогодние каникулы в прекрасном, тёплом и очень гостеприимном уголке России — в Крыму.

В качестве новогоднего подарка, Вашему вниманию предлагаются 3 варианта «туров выходного дня» на время новогодних каникул.

При покупке тура Вы получаете скидку на посещение каждой программы.

Будем рады видеть Вас в Ялте!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 4 350 ₽ за человека

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Январские каникулы — тур на 3 дня. Севастополь, Масандра, Ласточкино гнездо
Январские каникулы — тур на 3 дня. Севастополь, Масандра, Ласточкино гнездо

Что вы увидите

  • Музей под открытым небом «Сапун-гора»
  • Музей «Панорама». 1-ая оборона Севастополя времен Крымской войны
  • Древний город Херсонес
  • Владимирский собор
  • Главный завод НПАО «Массандра», знакомство с музеем виноделия, цеха, выдержки вин.
  • Дегустация 9-ти образов марочных вин
  • Воронцовский парк
  • Замок Ласточкино гнездо

Узнайте Крым за 3 дня Итак, в чём же особенность и преимущество данного тура? Они состоят в том, что это пакетное предложение из трёх наших самых популярных экскурсий в Крыму за гораздо меньшие деньги. Это тур без проживания, мы обеспечиваем вам незабываемый досуг на эти три дня! Мы подготовили для вас три маршрута «туров выходного дня» на время новогодних каникул на ваш выбор. Ознакомится с остальными Вы можете здесь:

    «Крымская сказка» экскурсионный тур №2 и «Новогодний Вояж» экскурсионный тур №3День 1Экскурсия в Севастополь
    Экскурсионная программа начинается из Ялты. Маршрут к городу проходит по трассе Ялта-Севастополь. Дорога занимает 1, 5 часа. Протяжённость маршрута 90 км.

    Заказать отдельно эту экскурсию ⛳ или прочитать подробнее о ней можно здесь:

      Город-герой Севастополь: обзорная экскурсияДень 2Дегустация вин в Массандре
      Путешествие из Ялты в уникальное место: производственно-аграрное объединение «Массандра». Вас ждёт увлекательная и оригинальная экскурсия по заводу, которая закончится тёплой атмосферой дегустации марочных вин. Вина Крыма широко известны и популярны далеко за пределами полуострова. Быть в Ялте и не попробовать знаменитые массандровские вина — настоящее гастрономическое преступление!

      Заказать отдельно эту экскурсию или прочитать подробнее о ней можно здесь:

        Дегустация вин в Массандре - всё включеноДень 3Алупка. Воронцовский дворец — замок 🏰 «Ласточкино гнездо»

        Заказать отдельно эту экскурсию или прочитать подробнее о ней можно здесь:

          Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо
          Что входит
          • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Морской воздух и великолепные виды.
          Что не входит
          • Входные платы в музеи с собой. Предоставление льготных входных билетов определяется внутренним порядком музеев и оформляется на месте при предъявление соответствующих документов.
          • День 1. Севастополь (обзорная экскурсия)
          • Взрослый билет:
          • музей «Панорама» — 400 руб.
          • вход на территорию «Херсонеса» (без экскурсии) — 200 руб. С экскурсией — 400 руб.
          • Детский билет:
          • музей «Панорама» — 200 руб.
          • вход на территорию музейного комплекса «Херсонес» — 100 руб. С экскурсией — 200 руб.
          • День 2.
          • Взрослый билет:
          • входные платы на территорию винодельческого комплекса с дегустацией — 750 руб.
          • Детский билет:
          • Дети с 14 лет (без посещение дегустационного зала) — 300 рублей
          • День 3.
          • Взрослый билет:
          • посещение «Воронцовский дворец» — 350 руб.
          • Детский билет:
          • посещение «Воронцовский дворец» — 100 руб.
          Начало
          🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
          Место завершения
          🏁 г. Ялта, центр
          Январские каникулы — тур на 3 дня. Севастополь, Масандра, Ласточкино гнездо
          Январские каникулы — тур на 3 дня. Севастополь, Масандра, Ласточкино гнездо
          Январские каникулы — тур на 3 дня. Севастополь, Масандра, Ласточкино гнездо
          Январские каникулы — тур на 3 дня. Севастополь, Масандра, Ласточкино гнездо

          Выберите дату для вашей экскурсии

          • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
          • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
          • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
          • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
          🕐 Показать доступные даты
          Ялтинское э.
          Ялтинское э.
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