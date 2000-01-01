Ялтинское э. – Гид из Ялты

Вскоре, нас с Вами ожидает самый долгожданный праздник! Мы приглашаем Вас провести весёлые новогодние каникулы в прекрасном, тёплом и очень гостеприимном уголке России — в Крыму.



В качестве новогоднего подарка, Вашему вниманию предлагаются 3 варианта «туров выходного дня» на время новогодних каникул.



При покупке тура Вы получаете скидку на посещение каждой программы.



Будем рады видеть Вас в Ялте!