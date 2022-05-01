Что вас ожидает

Миниатюрная вселенная

Пройдя через Северные ворота, вы перенесетесь из мира повседневности и суеты в мир гармонии. Мы осмотрим три террасы, на которых расположен сад; увидим оригинальные строения — ворота, мосты, сувенирный и чайный домики, павильоны горячих источников, храм медитации Дзен-до. Пройдем по аллеям сакур и кленов, отдохнем у 15-метрового водопада и сделаем чудесные снимки в Долине рододендронов.

Увидите 15-метровый водопад, самый высокий в мире среди японских садов.

Прикосновение к японской культуре

Создатель этого грандиозного проекта — потомственный ландшафтный дизайнер Широт Накане — не создаёт новую природу, а уподобляет сад существующей. На прогулке по саду вы поймете, чем вдохновлялся архитектор. Узнаете о главных чертах японских садов и оцените их разнообразие. И конечно, проникнетесь атмосферой этого мира и отдохнете духовно.

По желанию после экскурсии вы можете за доплату заказать чайную церемонию в Чайном саду.

Организационные детали

Дополнительные расходы