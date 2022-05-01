Японский сад «Шесть чувств»

Посетить творение природы и человека, погрузиться в мир гармонии и узнать о том, как он создается

Индивидуальная
Японский сад — это пространство для спокойного созерцания: во время неспешной прогулки по его террасам вы поймете, что помогает здесь достичь единения с природой.

Познакомитесь с японской культурой, услышите о создании сада и разгадаете загадку его названия.

Зеркальный пруд, цветущие аллеи, чайные домики и купальни — здесь каждый шаг прекрасен!
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
Японский сад «Шесть чувств»
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Что вас ожидает

Миниатюрная вселенная

Пройдя через Северные ворота, вы перенесетесь из мира повседневности и суеты в мир гармонии. Мы осмотрим три террасы, на которых расположен сад; увидим оригинальные строения — ворота, мосты, сувенирный и чайный домики, павильоны горячих источников, храм медитации Дзен-до. Пройдем по аллеям сакур и кленов, отдохнем у 15-метрового водопада и сделаем чудесные снимки в Долине рододендронов.
Увидите 15-метровый водопад, самый высокий в мире среди японских садов.

Прикосновение к японской культуре

Создатель этого грандиозного проекта — потомственный ландшафтный дизайнер Широт Накане — не создаёт новую природу, а уподобляет сад существующей. На прогулке по саду вы поймете, чем вдохновлялся архитектор. Узнаете о главных чертах японских садов и оцените их разнообразие. И конечно, проникнетесь атмосферой этого мира и отдохнете духовно.
По желанию после экскурсии вы можете за доплату заказать чайную церемонию в Чайном саду.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: 1200 руб. взрослый, 900 руб. детский (от 6 до 13 лет), пенсионный (при наличии документов). Цены в сезон могут меняться.
  • По желанию: чайная церемония от 1500 до 5000 руб., по предварительной записи; детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отельного комплекса «Мрия»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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