Что вы можете увидеть 🤩

О Южной столице Крыма, ее истории, культуре и архитектуре, а также о колорите современного города-курорта. Гуляя по Набережной и Старому городу, вы узнаете о развитии Ялты, и почему ее называли "Русской Ниццей" "Русским Чикаго" и "столицей чахотки", услышите интересные факты и небанальные истории о ее жителях - царях, знаменитых аристократах и культурных деятелях.

Вы увидите самые интересные места Нового города, где жили и творили Мусоргский, Маяковский, Некрасов, Чехов, Леся Украинка.

Историческое прошлое города:

Мы начнем экскурсию в самом сердце Ялты — у Николаевской часовни в Старом городе, где Ялта получила статус города. Вы узнаете, как за несколько десятилетий никому не известная рыбацкая деревушка превратилась в лучший курорт Российской империи, а также кто и как рекламировал Крым в Российской империи. Мы поговорим о доходных домах, фешенебельных гостиницах, торговых рядах, ялтинских дачах, купальнях и ценах на них в царских рублях.

Особой частью нашей экскурсии станет знакомство с изысканной архитектурой в стиле ренессанс, модерн и неогрек с их могучими атлантами, загадочными кариатидами и грациозными статуями на фасадах домов Набережной Ялты.

Затронем мы и печальные страницы истории города – Красный террор, годы оккупации, восстановление Ялты после войны.

Вы осмотрите жемчужину ялтинской архитектуры, главную православную святыню города – Собор Александра Невского.

Современный город-курорт и рекомендации местного жителя: