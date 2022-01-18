Что вы можете увидеть 🤩

Мы осмотрим с вами исторические достопримечательности города: Часовню Николая Чудотворца
Собор Александра Невского и Часовню Новомучеников и Исповедников Российских
гостиницы "Бристоль"
"Таврида"
"Вилла Елена"
"Вилла София"
"Мариино"
"Ореанда"
дом композитора Спендиарова
дачу Лещинской
памятники "Дама с собачкой"
Николаю Краснову
Лесе Украинке
Теодору Рузвельту
"Эспаньола"
Михаилу Пуговкину.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
О Южной столице Крыма, ее истории, культуре и архитектуре, а также о колорите современного города-курорта. Гуляя по Набережной и Старому городу, вы узнаете о развитии Ялты, и почему ее называли "Русской Ниццей" "Русским Чикаго" и "столицей чахотки", услышите интересные факты и небанальные истории о ее жителях - царях, знаменитых аристократах и культурных деятелях.
Вы увидите самые интересные места Нового города, где жили и творили Мусоргский, Маяковский, Некрасов, Чехов, Леся Украинка.
Историческое прошлое города:
Мы начнем экскурсию в самом сердце Ялты — у Николаевской часовни в Старом городе, где Ялта получила статус города. Вы узнаете, как за несколько десятилетий никому не известная рыбацкая деревушка превратилась в лучший курорт Российской империи, а также кто и как рекламировал Крым в Российской империи. Мы поговорим о доходных домах, фешенебельных гостиницах, торговых рядах, ялтинских дачах, купальнях и ценах на них в царских рублях.
Особой частью нашей экскурсии станет знакомство с изысканной архитектурой в стиле ренессанс, модерн и неогрек с их могучими атлантами, загадочными кариатидами и грациозными статуями на фасадах домов Набережной Ялты.
Затронем мы и печальные страницы истории города – Красный террор, годы оккупации, восстановление Ялты после войны.
Вы осмотрите жемчужину ялтинской архитектуры, главную православную святыню города – Собор Александра Невского.
Современный город-курорт и рекомендации местного жителя:
По пути следования я расскажу об особенностях традиционной местной кухни и атмосферных местах, где можно вкусно поесть, выпить крымского вина, а также о перспективах людей, желающих переехать в благодатный солнечный Крым.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дополнительных расходов не предвидется
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Ялта, ул. Свердлова, 3а
Завершение: г. Ялта, Набережная им. Ленина, 35/2
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Оксана Д.
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