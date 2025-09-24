Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Янтарном, цены от 3000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Прогулка по Янтарному с фотокамерой: живописные улицы, морские виды и эмоции в кадре. Получите более 100 профессиональных фото
Начало: В районе улицы Советская
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
Прогулки на каяках
4 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Сплав на сапбордах и каяках
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Синявинскому озеру! Вас ждёт увлекательный сплав, снорклинг и отдых на уединённом пляже
Начало: На Облепиховой улице
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
3000 ₽ за человека
Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Янтарного)
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
Путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Узнайте о природе и культуре региона
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
На машине
7 часов
-
15%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
15 300 ₽18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Янтарному в сентябре 2025
Сейчас в Янтарном в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
