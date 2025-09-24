Сейчас в Янтарном в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5