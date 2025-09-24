Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Прогулка по Янтарному с фотокамерой: живописные улицы, морские виды и эмоции в кадре. Получите более 100 профессиональных фото
Начало: В районе улицы Советская
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сплав на сапбордах и каяках
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Синявинскому озеру! Вас ждёт увлекательный сплав, снорклинг и отдых на уединённом пляже
Начало: На Облепиховой улице
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
Путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Узнайте о природе и культуре региона
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Янтарного в Балтийск, где история переплетается с природой и морскими пейзажами
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
15 300 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
