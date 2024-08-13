7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уникальная фото-прогулка по красивейшим уголкам Янтарного
Погрузитесь в атмосферу Янтарного, прогуливаясь по реликтовым лесам, живописным дюнам и историческим местам. Сделайте незабываемые фотографии на фоне природы
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с творческим фотографом. Вас ждут живописные дюны, реликтовые леса и уникальные озера
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
Начало: Калининград или в Светлогорске или Зеленоградске
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебное путешествие по Балтийскому побережью
Погрузитесь в уникальное путешествие по 10 лучшим пляжам Балтийского побережья. Откройте для себя тайны моря и наслаждайтесь природой в уединении
Начало: Светлогорск или Зеленоградск
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
30 лучших мест Светлогорска + 100 авторских фотографий
Увлекательная фото-прогулка по Светлогорску и окрестностям. Посетите 30 живописных мест и получите 100 авторских фотографий. Насладитесь архитектурой и природой
Начало: Светлогорск, Круассан-кафе
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
Путешествие по Янтарному и его окрестностям с профессиональным фотографом. Насладитесь морским воздухом, красивыми пейзажами и получите около 300 отличных фото
Начало: Светлогорск, Пионерск, Зелиноградск, Янтарный
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Популярные экскурсии»
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