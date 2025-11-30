Мои заказы

Экскурсии в Ярославле

Найдено 268 экскурсий в Ярославле, цены от 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Пешая
2.5 часа
1405 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Ярославль известный и неизведанный
На машине
На микроавтобусе
3 часа
275 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль известный и неизведанный
Проедьте по Ярославлю, откройте его тайны и узнайте историю, которая скрыта за фасадами старинных зданий и в улочках города
Начало: Красная площадь Ярославля
Сегодня в 13:00
6 дек в 18:00
4850 ₽ за всё до 6 чел.
Ярославские котики: мастер-класс по мозаике
2 часа
52 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Ярославские котики: мастер-класс по мозаике
Погрузитесь в увлекательный мир мозаики и создайте своего котика в Ярославле. Все материалы включены, а сувенир останется с вами
Начало: На ул. Свободы
Сегодня в 17:30
7 дек в 12:00
1700 ₽ за человека
Ярославль сквозь века
Пешая
2.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
2 часа
62 отзыва
Индивидуальная
Лучший выбор
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая
Завтра в 11:00
6 дек в 11:30
2000 ₽ за человека
Линии жизни: прогулка по центру Ярославля с картографом
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Линии жизни: прогулка по Ярославлю
Пройдитесь по историческим улицам Ярославля с картографом, откройте тайны древнего кремля и узнайте, как город менялся сквозь века
Начало: На площади Волкова
8 дек в 18:00
9 дек в 18:30
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Тысячелетняя история Ярославля
На автобусе
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Тысячелетняя история Ярославля
Исследуйте Ярославль: купеческие кварталы, первый театр, храмы 17 века и Волга. Узнайте историю одного из древнейших городов России
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в субботу в 13:30
6 дек в 13:30
13 дек в 13:30
2000 ₽ за человека
Ярославль пешком
Пешая
2.5 часа
251 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
8 дек в 08:00
9 дек в 08:00
4934 ₽ за всё до 10 чел.
100 деталей Ярославля
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
100 деталей Ярославля
Погрузитесь в уникальный мир Ярославля, где каждая деталь рассказывает свою историю. Откройте для себя скрытые аспекты городского пространства
Начало: У Знаменской башни
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
1 час
653 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешая
2.5 часа
447 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по историческому Ярославлю
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
«Жила-была слобода»: интерактивная экскурсия и мастер-класс
Пешая
1 час
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о древних ремеслах и создайте глиняный изразец. Подходит для семей с детьми 7-11 лет
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3334 ₽ за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Спасти Ярославль»
Пешая
2 часа
39 отзывов
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия «Спасти Ярославль»
Древний Ярославль в опасности! Участники разгадывают загадки, чтобы спасти город. Идеально для семей и друзей, каждому будет интересно
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс в кузнице «Красный Перекоп»
Откройте для себя мир кузнечного искусства в Ярославле. Узнайте секреты ремесла, создайте уникальный сувенир и насладитесь атмосферой старинной фабрики
Начало: На ул. Стачек
Сегодня в 12:30
7 дек в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
На машине
5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Величественный Ростов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Начало: В Ярославле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 500 ₽ за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Пешая
2 часа
266 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 00:00
6 дек в 00:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Пешая
1 час
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Откройте для себя тайны Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Уникальная экскурсия раскроет секреты древней обители и её архитектурные шедевры
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
2600 ₽ за всё до 10 чел.
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
На машине
5 часов
56 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Посетить знаковые святыни и узнать религиозную историю первого православного города на Волге
Начало: В Ярославле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 2 чел.
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
61 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
8 дек в 13:30
16 дек в 13:30
2200 ₽ за человека
Ярославль для новичков
Пешая
2 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Кабацкий Ярославль
Пешая
3 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Кабацкий Ярославль
Узнать историю ресторанного дела и попробовать местные настойки и закуски
Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6
9 дек в 09:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
1 час
89 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в историю льна в усадьбе Пастуховых в Ярославле. Узнайте, как лён становится одеждой и украшением, и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Ярославль
Пешая
2.5 часа
750 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг
1.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле
Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов
Начало: На ул. Первомайская
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
2670 ₽ за человека
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Пешая
1 час
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сумка-шоппер своими руками
Увлекательный мастер-класс в Ярославле: создайте уникальную сумку-шоппер в старинной усадьбе Пастуховых. Узнайте секреты набойки на ткани
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
Пешая
2 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, прогуливаясь по его историческим улицам и набережным. Узнайте о событиях, изменивших ход истории
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Завтра в 15:00
6 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
Пешая
2.5 часа
150 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Ярославля
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мастер-класс по мозаике в Ярославле
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Создание мозаичного панно своими руками
Приглашаем на увлекательный мастер-класс по мозаике в Ярославле. Создайте уникальное панно из стекла и камня, подходящее для всех возрастов
Начало: В центре города на улице Почтовой
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Малоизвестный Ярославль
На машине
2.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Малоизвестный Ярославль
Авторская экскурсия по неизведанным местам города, хранящим большую историю
Начало: В Ярославле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Ярославль купеческий: тайны и традиции. Групповая экскурсия
Пешая
2 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Погружение в историю Ярославля: легенды, мифы и купеческие традиции. Увлекательная прогулка по улицам, полным историй и секретов
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
Расписание: в будние дни в 09:30
7 дек в 09:30
14 дек в 09:30
1000 ₽ за человека

Что посмотреть в Ярославле на экскурсиях?

Ярославль полон живописных достопримечательностей, здесь вы можете увидеть красивые церкви XVII века украшающие причудливый исторический цент, прогуляться по пышным садам и паркам, полюбоваться шикарными купеческими особняками и старейшим драматическим театром в стране

Местные экскурсоводы

Ярославль прекрасный город, где собрано огромное количество исторических и культурных достопримечательностей и чтобы не потеряться во всем этом многообразии, рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями по самым по популярным местам. Чтобы избавить вас от организационных моментов, мы собрали самые лучшие экскурсии в нашем каталоге, вам остается только выбрать подходящую)

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    30 ноября 2025
    Линии жизни: прогулка по центру Ярославля с картографом
    Дата посещения: 29 ноября 2025
    Впервые посетили Ярославль 29 ноября 2025 года в компании, поэтому прошу считать этот отзыв за отзыв 6-ти взрослых человек, а
    читать дальше

    не одного.... Очень рады, что первое впечатление о городе нам создал Андрей. После него, унас была другая экскурсия, поэтому можно было сравнить. Так вот.... Если вы хотите окунуться в историю и хоть немного пожить в том периоде (а не услышать набор незапоминаемых дат и имен), то это - к Андрею. У него город оживает через поступки и судьбы конкретных людей. Очень приятная и понятная речь гида, чувствуется глубокая проработка исторического материала. Огромное уважение к труду автора экскурсии и простоте подаче сложного исторического материала. Андрей, Вы зародили в нас желание вернуться в город в летний период. Большое СПАСИБО!!!!

  • А
    Алексей
    11 ноября 2025
    Ярославль известный и неизведанный
    Дата посещения: 9 ноября 2025
    9 ноября с супругой посетили Ярославль. И, конечно, не смогли отказать себе в удовольствии прикоснуться к истории это красивого города
    читать дальше

    с богатейшейшим историческим "багажом". А помог нам в этом Сергей. Очень приятно (и полезно) было послушать человека, настолько знающего и любящего свой город. Уверен, что если бы я тыкнул в любое здание по пути следования, то Сергей без промедления рассказал о нем всё.
    Отдельный плюсик и большое человеческое спасибо за то, что учёл наши пожелания и особенности (жена маломобильна), и составил экскурсию так, чтоб было максимально удобно и позновательно.
    Еще раз Спасибо, и не забудьте посетить город Кинешму в ивановской области. Не менее красивый город на Волге. Масштаб только поменьше...

    9 ноября с супругой посетили Ярославль. И, конечно, не смогли отказать себе в удовольствии прикоснуться к
  • О
    Ольга
    27 октября 2025
    Кабацкий Ярославль
    Дата посещения: 27 сентября 2025
    Спасибо большое Екатерине за необычную экскурсию. Время пролетело незаметно, было интересно и очень вкусно!
    Очень рекомендую эту экскурсию!
  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Ярославль сквозь века
    Дата посещения: 12 октября 2025
    Чудесная экскурсовод. Два часа просто пролетели незаметно. Огромное спасибо за экскурсию Ирине
  • Т
    Татьяна
    30 сентября 2025
    Здравствуй, Ярославль
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    Экскурсия была отличная. Наш гид Дарья прекрасно провела нам экскурсию.Все отлично. Всем рекомендую эту экскурсию с гидом Дарьей. Даша,Вам огромное спасибо и удачи !!!
  • П
    Павлова
    18 сентября 2025
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Дата посещения: 18 сентября 2025
    Всё очень понравилось: автобус удобный, водитель хороший, экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала.
  • Г
    Гущин
    26 августа 2025
    Неспешная прогулка по Ярославлю
    Дата посещения: 26 августа 2025
    Очень содержательно, интересно, с неожиданными историческими фактами.
    Спасибо за познавательную экскурсию.
  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Дата посещения: 23 августа 2025
    Интересная и познавательная экскурсия, Юрий прекрасный гид и знаток истории
  • О
    Оксана
    22 августа 2025
    Ярославль в объятиях вечерних сумерек
    Дата посещения: 18 августа 2025
    Все понравилось! Очень насыщенная и интересная экскурсия. Посетили много мест, покатались на колесе обозрения. Даже дождь не испортил впечатление!
  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Дата посещения: 23 августа 2025
    Комфортная, интересная поездка, с впечатлениями и удовольствием!
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2025
    Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
    Дата посещения: 11 августа 2025
    В Ярославле не первый раз, но в этом году решили заказать пешеходную экскурсию и не прогадали! Бронировали онлайн, сразу же
    читать дальше

    вся информация поступила на электронную почту, в том числе и контакты организатора. Внесли предоплату и получили ваучер. В день экскурсии с нами по телефону связался организатор и уточнил место встречи, затем мы произвели полную оплату и экскурсия началась.Нам очень повезло с экскурсоводом Светланой! Светлана с такой любовью рассказывала нам про историю и современность города, что в него не возможно было не влюбиться! Мы как будто до этого не были в Ярославле, посмотрели на город другими глазами. 2,5 часа пролетели не заметно , не хотелось расставаться. Огромное спасибо организаторам и фантастическому экскурсоводу Светлане!
    Экскурсия по Ярославлю состоялась 11.08.25 и мы остались в полном восторге!

  • Л
    Лариса
    12 августа 2025
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Дата посещения: 12 августа 2025
    Гид Ирина супер интересно и харизматично рассказала о достопримечательностях исторического центра Ярославля. Рассказала всё по теме, с глобальными знаниями не только истории Ярославля, но и истории России, мастерски держала внимание группы, в том числе детей. Спасибо!
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Дата посещения: 7 августа 2025
    Поездка понравилась, экскурсовод Наталья отработала на отлично.
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Дата посещения: 4 августа 2025
    Нас было 4 немолодых людей. Экскурсия была прекрасно организована, Руслан постарался, чтобы нам было максимально удобно от. Он глубоко знает
    читать дальше

    историю каждой церкви, каждого обьекта, слушать его было интересно. Мы окунулись в глубину веков и увидели современность. А главное - он любит свой город и эту любовь передал нам. Большое спасибо!

  • Е
    Евгения
    4 августа 2025
    Кабацкий Ярославль
    Дата посещения: 3 августа 2025
    Хочу поблагодарить Анну за интересное погружение в тему. Остались очень довольны.
  • П
    Петр
    31 июля 2025
    Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
    Дата посещения: 31 июля 2025
    Хорошо организовано администрирование: перед экскурсией перезвонили и уточнили: все ли хорошо, идём ли на "прогулку". Мы немного опаздывали к началу,
    читать дальше

    нам помогли догнать группу на маршруте. Экскурсовод Сергей владеет материалом, рассказывает интересно. С собой у него альбом с фото города в разные эпохи. Можно сравнить то что видишь с тем что было ранее. Рекомендую данную экскурсию как знакомство с городом.

  • Г
    Григорьева
    22 июля 2025
    Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
    Дата посещения: 21 июля 2025
    Огромная благодарность за экскурсию! Все понравилось: рассказ экскурсовода содержательный и интересный, отражен местный колорит и индивидуальность города, посетили самые знаковые достопримечательности.
    Совет.Укажите место встречи - памятник Волкову. Спасибо
  • О
    Оксана
    15 июля 2025
    Добро пожаловать в Ярославль
    Дата посещения: 12 июля 2025
    Это была лучшая экскурсия по Ярославлю!
    Наталья невероятно интересно знакомит с городом и его историей, вовлекает, интригует, удивляет. Мы получили ответы на все вопросы и даже больше (и даже не только про Ярославль ☝🏼)
  • В
    Виктор
    10 июля 2025
    Ярославль в удивительных историях
    Дата посещения: 9 июля 2025
    Обзорная экскурсия понравилась. Было интересно и познавательно. Рекомендую экскурсовода Ирину.
  • Р
    Роман
    24 июня 2025
    Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
    Дата посещения: 22 июня 2025
    Все понравилось...

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю

Самые популярные экскурсии в Ярославле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
  2. Ярославль известный и неизведанный
  3. Ярославские котики: мастер-класс по мозаике
  4. Ярославль сквозь века
  5. Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
Что посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Храм Ильи Пророка
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Советская площадь
  8. Музей-заповедник
  9. Парк Стрелка
  10. Церковь Богоявления
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в декабре 2025
Сейчас в Ярославле можно забронировать 268 экскурсий и билетов от 700 до 21 850 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 19435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Ярославль приглашает вас в путешествие по своим улицам и площадям! Опытные гиды проведут вас по самым интересным местам, рассказав увлекательные истории и легенды. Здесь вы можете заказать экскурсию в Ярославле на выходные или праздники, узнать актуальные цены и купить экскурсию заранее. Вас ожидают яркие впечатления от авторских туров и экскурсий по городу в 2024 году. Найдите экскурсию, которая станет вашим идеальным способом познать Ярославль, и забронируйте её недорого уже сегодня