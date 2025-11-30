читать дальше

вся информация поступила на электронную почту, в том числе и контакты организатора. Внесли предоплату и получили ваучер. В день экскурсии с нами по телефону связался организатор и уточнил место встречи, затем мы произвели полную оплату и экскурсия началась.Нам очень повезло с экскурсоводом Светланой! Светлана с такой любовью рассказывала нам про историю и современность города, что в него не возможно было не влюбиться! Мы как будто до этого не были в Ярославле, посмотрели на город другими глазами. 2,5 часа пролетели не заметно , не хотелось расставаться. Огромное спасибо организаторам и фантастическому экскурсоводу Светлане!

Экскурсия по Ярославлю состоялась 11.08.25 и мы остались в полном восторге!