Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль известный и неизведанный
Проедьте по Ярославлю, откройте его тайны и узнайте историю, которая скрыта за фасадами старинных зданий и в улочках города
Начало: Красная площадь Ярославля
Сегодня в 13:00
6 дек в 18:00
4850 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборЯрославские котики: мастер-класс по мозаике
Погрузитесь в увлекательный мир мозаики и создайте своего котика в Ярославле. Все материалы включены, а сувенир останется с вами
Начало: На ул. Свободы
Сегодня в 17:30
7 дек в 12:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеЯрославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Лучший выборМастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая
Завтра в 11:00
6 дек в 11:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЛинии жизни: прогулка по Ярославлю
Пройдитесь по историческим улицам Ярославля с картографом, откройте тайны древнего кремля и узнайте, как город менялся сквозь века
Начало: На площади Волкова
8 дек в 18:00
9 дек в 18:30
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборТысячелетняя история Ярославля
Исследуйте Ярославль: купеческие кварталы, первый театр, храмы 17 века и Волга. Узнайте историю одного из древнейших городов России
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в субботу в 13:30
6 дек в 13:30
13 дек в 13:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
8 дек в 08:00
9 дек в 08:00
4934 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
100 деталей Ярославля
Погрузитесь в уникальный мир Ярославля, где каждая деталь рассказывает свою историю. Откройте для себя скрытые аспекты городского пространства
Начало: У Знаменской башни
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЭкскурсия по историческому Ярославлю
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о древних ремеслах и создайте глиняный изразец. Подходит для семей с детьми 7-11 лет
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3334 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия «Спасти Ярославль»
Древний Ярославль в опасности! Участники разгадывают загадки, чтобы спасти город. Идеально для семей и друзей, каждому будет интересно
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс в кузнице «Красный Перекоп»
Откройте для себя мир кузнечного искусства в Ярославле. Узнайте секреты ремесла, создайте уникальный сувенир и насладитесь атмосферой старинной фабрики
Начало: На ул. Стачек
Сегодня в 12:30
7 дек в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Величественный Ростов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Начало: В Ярославле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 00:00
6 дек в 00:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Откройте для себя тайны Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Уникальная экскурсия раскроет секреты древней обители и её архитектурные шедевры
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
2600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
Посетить знаковые святыни и узнать религиозную историю первого православного города на Волге
Начало: В Ярославле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
8 дек в 13:30
16 дек в 13:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКабацкий Ярославль
Узнать историю ресторанного дела и попробовать местные настойки и закуски
Начало: Дом моды, ул. Победы, д. 6
9 дек в 09:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в историю льна в усадьбе Пастуховых в Ярославле. Узнайте, как лён становится одеждой и украшением, и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле
Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов
Начало: На ул. Первомайская
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
2670 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сумка-шоппер своими руками
Увлекательный мастер-класс в Ярославле: создайте уникальную сумку-шоппер в старинной усадьбе Пастуховых. Узнайте секреты набойки на ткани
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, прогуливаясь по его историческим улицам и набережным. Узнайте о событиях, изменивших ход истории
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Завтра в 15:00
6 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Визитные карточки Ярославля
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
6 дек в 10:00
7 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Лучший выборСоздание мозаичного панно своими руками
Приглашаем на увлекательный мастер-класс по мозаике в Ярославле. Создайте уникальное панно из стекла и камня, подходящее для всех возрастов
Начало: В центре города на улице Почтовой
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Малоизвестный Ярославль
Авторская экскурсия по неизведанным местам города, хранящим большую историю
Начало: В Ярославле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Погружение в историю Ярославля: легенды, мифы и купеческие традиции. Увлекательная прогулка по улицам, полным историй и секретов
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
Расписание: в будние дни в 09:30
7 дек в 09:30
14 дек в 09:30
1000 ₽ за человека
Ярославль полон живописных достопримечательностей, здесь вы можете увидеть красивые церкви XVII века украшающие причудливый исторический цент, прогуляться по пышным садам и паркам, полюбоваться шикарными купеческими особняками и старейшим драматическим театром в стране
Ярославль прекрасный город, где собрано огромное количество исторических и культурных достопримечательностей и чтобы не потеряться во всем этом многообразии, рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями по самым по популярным местам. Чтобы избавить вас от организационных моментов, мы собрали самые лучшие экскурсии в нашем каталоге, вам остается только выбрать подходящую)
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия30 ноября 2025Линии жизни: прогулка по центру Ярославля с картографомДата посещения: 29 ноября 2025Впервые посетили Ярославль 29 ноября 2025 года в компании, поэтому прошу считать этот отзыв за отзыв 6-ти взрослых человек, а
- ААлексей11 ноября 2025Ярославль известный и неизведанныйДата посещения: 9 ноября 20259 ноября с супругой посетили Ярославль. И, конечно, не смогли отказать себе в удовольствии прикоснуться к истории это красивого города
- ООльга27 октября 2025Кабацкий ЯрославльДата посещения: 27 сентября 2025Спасибо большое Екатерине за необычную экскурсию. Время пролетело незаметно, было интересно и очень вкусно!
Очень рекомендую эту экскурсию!
- ГГалина13 октября 2025Ярославль сквозь векаДата посещения: 12 октября 2025Чудесная экскурсовод. Два часа просто пролетели незаметно. Огромное спасибо за экскурсию Ирине
- ТТатьяна30 сентября 2025Здравствуй, ЯрославльДата посещения: 2 сентября 2025Экскурсия была отличная. Наш гид Дарья прекрасно провела нам экскурсию.Все отлично. Всем рекомендую эту экскурсию с гидом Дарьей. Даша,Вам огромное спасибо и удачи !!!
- ППавлова18 сентября 2025Из Ярославля в столицу бурлаков - РыбинскДата посещения: 18 сентября 2025Всё очень понравилось: автобус удобный, водитель хороший, экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала.
- ГГущин26 августа 2025Неспешная прогулка по ЯрославлюДата посещения: 26 августа 2025Очень содержательно, интересно, с неожиданными историческими фактами.
Спасибо за познавательную экскурсию.
- ЕЕлена23 августа 2025Три жемчужины в ожерелье ЯрославляДата посещения: 23 августа 2025Интересная и познавательная экскурсия, Юрий прекрасный гид и знаток истории
- ООксана22 августа 2025Ярославль в объятиях вечерних сумерекДата посещения: 18 августа 2025Все понравилось! Очень насыщенная и интересная экскурсия. Посетили много мест, покатались на колесе обозрения. Даже дождь не испортил впечатление!
- ЕЕлена23 августа 2025Ярославль: прогулка на парусной яхтеДата посещения: 23 августа 2025Комфортная, интересная поездка, с впечатлениями и удовольствием!
- ЮЮлия16 августа 2025Ярославль вдоль и поперёк (в группе)Дата посещения: 11 августа 2025В Ярославле не первый раз, но в этом году решили заказать пешеходную экскурсию и не прогадали! Бронировали онлайн, сразу же
- ЛЛариса12 августа 2025Экспресс-знакомство с ЯрославлемДата посещения: 12 августа 2025Гид Ирина супер интересно и харизматично рассказала о достопримечательностях исторического центра Ярославля. Рассказала всё по теме, с глобальными знаниями не только истории Ярославля, но и истории России, мастерски держала внимание группы, в том числе детей. Спасибо!
- ООльга7 августа 2025Из Ярославля в столицу бурлаков - РыбинскДата посещения: 7 августа 2025Поездка понравилась, экскурсовод Наталья отработала на отлично.
- ЕЕлена4 августа 2025Ярославль - любовь с первого взглядаДата посещения: 4 августа 2025Нас было 4 немолодых людей. Экскурсия была прекрасно организована, Руслан постарался, чтобы нам было максимально удобно от. Он глубоко знает
- ЕЕвгения4 августа 2025Кабацкий ЯрославльДата посещения: 3 августа 2025Хочу поблагодарить Анну за интересное погружение в тему. Остались очень довольны.
- ППетр31 июля 2025Ярославль вдоль и поперёк (в группе)Дата посещения: 31 июля 2025Хорошо организовано администрирование: перед экскурсией перезвонили и уточнили: все ли хорошо, идём ли на "прогулку". Мы немного опаздывали к началу,
- ГГригорьева22 июля 2025Ярославль вдоль и поперёк (в группе)Дата посещения: 21 июля 2025Огромная благодарность за экскурсию! Все понравилось: рассказ экскурсовода содержательный и интересный, отражен местный колорит и индивидуальность города, посетили самые знаковые достопримечательности.
Совет.Укажите место встречи - памятник Волкову. Спасибо
- ООксана15 июля 2025Добро пожаловать в ЯрославльДата посещения: 12 июля 2025Это была лучшая экскурсия по Ярославлю!
Наталья невероятно интересно знакомит с городом и его историей, вовлекает, интригует, удивляет. Мы получили ответы на все вопросы и даже больше (и даже не только про Ярославль ☝🏼)
- ВВиктор10 июля 2025Ярославль в удивительных историяхДата посещения: 9 июля 2025Обзорная экскурсия понравилась. Было интересно и познавательно. Рекомендую экскурсовода Ирину.
- РРоман24 июня 2025Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группеДата посещения: 22 июня 2025Все понравилось...
