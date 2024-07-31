н наталия Старые улочки Ярославля Экскурсия с Екатериной нам очень понравилась. Спокойно прошлись по прекрасным улочкам Ярославля, узнали много интересного об этом древнем городе и его жителях. Спасибо Екатерине!

М Марина Старые улочки Ярославля читать дальше т. к. знаковые места и так посетим и про них почитаем, а вот о множестве интересных домов, которые расположены в центре ничего бы не узнали. Отличная экскурсия. Екатерина отличный рассказчик. Узнали очень много об Ярославле, еще переваривать и переваривать. Рада, что выбрали именно эту экскурсию,

Н Надежда Три жемчужины в ожерелье Ярославля Замечательная экскурсия. Юрий объединил в одну экскурсию отдаленные и на мой взгляд самые красивые объекты Ярославля. Узнали много нового и интересного.

С Светлана Старые улочки Ярославля Очень понравилось, Екатерина увлекательно провела экскурсию, маршрут продуман, много интересного узнали, даже после экскурсии выслала нам дополнительный материал об истории Ярославля

М Марина Три жемчужины в ожерелье Ярославля Нам очень понравилась экскурсия с Юрием! Много интересной информации, продуманный маршрут, очень доброжелательная атмосфера. Спасибо Юрию! Однозначно рекомендуем эту экскурсию!