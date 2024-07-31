Что ещё посмотреть – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Ярославле, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старые улочки Ярославля
Пешая
скидка
20%
27 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков
7 авг в 09:00
10 авг в 15:00
40003 200 за всё до 4 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
На машине
131 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Завтра в 13:00
6 авг в 07:00
8 000 за всё до 6 чел.
Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
Посетить старинный духовный центр и узнать об одном из важнейших памятников ярославской земли
Начало: В историческом центре Ярославля
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    наталия
    31 июля 2024
    Старые улочки Ярославля
    Экскурсия с Екатериной нам очень понравилась. Спокойно прошлись по прекрасным улочкам Ярославля, узнали много интересного об этом древнем городе и его жителях. Спасибо Екатерине!
  • М
    Марина
    29 июля 2024
    Старые улочки Ярославля
    Отличная экскурсия. Екатерина отличный рассказчик. Узнали очень много об Ярославле, еще переваривать и переваривать. Рада, что выбрали именно эту экскурсию,
    читать дальше

    т. к. знаковые места и так посетим и про них почитаем, а вот о множестве интересных домов, которые расположены в центре ничего бы не узнали.

  • Н
    Надежда
    23 июля 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Замечательная экскурсия. Юрий объединил в одну экскурсию отдаленные и на мой взгляд самые красивые объекты Ярославля. Узнали много нового и интересного.
  • С
    Светлана
    8 июля 2024
    Старые улочки Ярославля
    Очень понравилось, Екатерина увлекательно провела экскурсию, маршрут продуман, много интересного узнали, даже после экскурсии выслала нам дополнительный материал об истории Ярославля
  • М
    Марина
    8 июля 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Нам очень понравилась экскурсия с Юрием! Много интересной информации, продуманный маршрут, очень доброжелательная атмосфера. Спасибо Юрию! Однозначно рекомендуем эту экскурсию!
  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Спасибо Вам большое, Юрий, за интересную, познавательную экскурсию, внимательность и душевное тепло! Мы с мамой очень довольны!:) Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старые улочки Ярославля
  2. Три жемчужины в ожерелье Ярославля
  3. Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 8 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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