скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков
7 авг в 09:00
10 авг в 15:00
40003 200₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Завтра в 13:00
6 авг в 07:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
Посетить старинный духовный центр и узнать об одном из важнейших памятников ярославской земли
Начало: В историческом центре Ярославля
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ннаталия31 июля 2024Экскурсия с Екатериной нам очень понравилась. Спокойно прошлись по прекрасным улочкам Ярославля, узнали много интересного об этом древнем городе и его жителях. Спасибо Екатерине!
- ММарина29 июля 2024Отличная экскурсия. Екатерина отличный рассказчик. Узнали очень много об Ярославле, еще переваривать и переваривать. Рада, что выбрали именно эту экскурсию,
- ННадежда23 июля 2024Замечательная экскурсия. Юрий объединил в одну экскурсию отдаленные и на мой взгляд самые красивые объекты Ярославля. Узнали много нового и интересного.
- ССветлана8 июля 2024Очень понравилось, Екатерина увлекательно провела экскурсию, маршрут продуман, много интересного узнали, даже после экскурсии выслала нам дополнительный материал об истории Ярославля
- ММарина8 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Юрием! Много интересной информации, продуманный маршрут, очень доброжелательная атмосфера. Спасибо Юрию! Однозначно рекомендуем эту экскурсию!
- ЕЕлена5 июля 2024Спасибо Вам большое, Юрий, за интересную, познавательную экскурсию, внимательность и душевное тепло! Мы с мамой очень довольны!:) Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Что ещё посмотреть»
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