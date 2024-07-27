1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
6 авг в 12:30
7 авг в 12:30
800₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
Посетить старинный духовный центр и узнать об одном из важнейших памятников ярославской земли
Начало: В историческом центре Ярославля
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
1 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборЖемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53/ул. Нахимсона
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
Завтра в 12:00
6 авг в 07:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, которое сохранится в веках
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем27 июля 2024Настя прекрасно провела экскурсию по городу. Артистична, не было вопроса на который не знала ответа. Всё очень было интересно и увлекательно. Рекомендую к посещению
- ВВалентина27 июля 2024Все очень понравилось. Экскурсовод Анастасия, знающая,эрудированная. Город чудесный. Мы полюбили Ярославль
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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