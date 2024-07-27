Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Ярославле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Пешая
52 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
6 авг в 12:30
7 авг в 12:30
800 за человека
Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
Посетить старинный духовный центр и узнать об одном из важнейших памятников ярославской земли
Начало: В историческом центре Ярославля
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
1 500 за человека
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
На машине
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53/ул. Нахимсона
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
Завтра в 12:00
6 авг в 07:00
4 400 за всё до 4 чел.
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, которое сохранится в веках
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
  2. Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
  3. Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
  4. Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 4 400. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 52 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам