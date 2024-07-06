О Ольга Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Четкая организация экскурсии, комфортабельный транспорт, небольшая группа (16 человек) - всё это позволило познакомиться с замечательным Рыбинском. Благодарность гиду за четкую подачу материала, дружелюбие и полезные советы и рекомендации. С её подачи попробовали вкусного волжского судака в оригинальном кафе.)))

Е Елена Толга: 7 веков истории Экскурсовод Лада прекрасно отработала, провела интересную познавательно экскурсию. Но Монастырь слишком коммерционализирован, визуально производит впечатление крепкого фин проекта с большими денежными вливаниями. Возвращаться в Толгу желания нет. Очередной раз убедилась, что мне ближе душевные храмы

Е Екатерина Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.

С Сергей Толга: 7 веков истории Прекрасная экскурсия в древний монастырь.