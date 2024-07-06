7 часов
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
2 600₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июля 2024Четкая организация экскурсии, комфортабельный транспорт, небольшая группа (16 человек) - всё это позволило познакомиться с замечательным Рыбинском. Благодарность гиду за четкую подачу материала, дружелюбие и полезные советы и рекомендации. С её подачи попробовали вкусного волжского судака в оригинальном кафе.)))
- ЕЕлена12 июня 2024Экскурсовод Лада прекрасно отработала, провела интересную познавательно экскурсию. Но Монастырь слишком коммерционализирован, визуально производит впечатление крепкого фин проекта с большими денежными вливаниями. Возвращаться в Толгу желания нет. Очередной раз убедилась, что мне ближе душевные храмы
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
- ССергей27 марта 2024Прекрасная экскурсия в древний монастырь.
- ААнна27 октября 2023Отличная экскурсия, всё удобно, пунктуально, забрали из гостиницы, вернули туда же. Спасибо Ольге, было очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Однодневные»
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