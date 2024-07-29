2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Ярославля, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая увлекательные истории о князьях и купцах
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 июля 2024Все было хорошо, советую
- ЛЛюдмила28 июля 2024Отличная экскурсия, многое узнала из жизни и истории Ярославля. Посещала экскурсию с сыном 27 июля, маршрут интересный! Спасибо большое организаторам. Определенно рекомендую гостям Ярославля!
- ЛЛюдмила26 июля 2024Спасибо большое экскурсовод у Кириллу за насышенную историческими фактами экскурсию! Было видно, что Кирилл отлично знает историю своего древнего города, любит его и с удовольствием делится своими знаниями с гостями Ярославля!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 1312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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