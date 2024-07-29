По крышам – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Ярославле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ярославль вдоль и поперек
Пешая
1100 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Ярославль впервые
Пешая
62 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
3 900 за всё до 8 чел.
Ярославль - живая сказка России
Пешая
150 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Ярославля, прогуливаясь по его историческим местам и узнавая увлекательные истории о князьях и купцах
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    Ярославль вдоль и поперек
    Все было хорошо, советую
  • Л
    Людмила
    28 июля 2024
    Ярославль вдоль и поперек
    Отличная экскурсия, многое узнала из жизни и истории Ярославля. Посещала экскурсию с сыном 27 июля, маршрут интересный! Спасибо большое организаторам. Определенно рекомендую гостям Ярославля!
    Отличная экскурсия, многое узнала из жизни и истории Ярославля. Посещала экскурсию с сыном 27 июля, маршрутОтличная экскурсия, многое узнала из жизни и истории Ярославля. Посещала экскурсию с сыном 27 июля, маршрутОтличная экскурсия, многое узнала из жизни и истории Ярославля. Посещала экскурсию с сыном 27 июля, маршрутОтличная экскурсия, многое узнала из жизни и истории Ярославля. Посещала экскурсию с сыном 27 июля, маршрутОтличная экскурсия, многое узнала из жизни и истории Ярославля. Посещала экскурсию с сыном 27 июля, маршрут
  • Л
    Людмила
    26 июля 2024
    Ярославль вдоль и поперек
    Спасибо большое экскурсовод у Кириллу за насышенную историческими фактами экскурсию! Было видно, что Кирилл отлично знает историю своего древнего города, любит его и с удовольствием делится своими знаниями с гостями Ярославля!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «По крышам»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Ярославль - живая сказка России
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Парк Стрелка
  9. Советская площадь
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 1312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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