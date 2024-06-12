Е Елена Толга: 7 веков истории Экскурсовод Лада прекрасно отработала, провела интересную познавательно экскурсию. Но Монастырь слишком коммерционализирован, визуально производит впечатление крепкого фин проекта с большими денежными вливаниями. Возвращаться в Толгу желания нет. Очередной раз убедилась, что мне ближе душевные храмы

С Сергей Толга: 7 веков истории Прекрасная экскурсия в древний монастырь.

Е Елена Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства Рекомендую посетить Карабиху. Атмосферное место. Прекрасный экскурсовод в музее. По пути в усадьбу наш гид Ольга красивым и понятным) языком рассказала про первых жителей Ярославля, историю города, чем живет сейчас город. Очень интересная поездка.

А Анна Толга: 7 веков истории Отличная экскурсия, всё удобно, пунктуально, забрали из гостиницы, вернули туда же. Спасибо Ольге, было очень интересно!