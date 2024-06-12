2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборЖемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53/ул. Нахимсона
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 июня 2024Экскурсовод Лада прекрасно отработала, провела интересную познавательно экскурсию. Но Монастырь слишком коммерционализирован, визуально производит впечатление крепкого фин проекта с большими денежными вливаниями. Возвращаться в Толгу желания нет. Очередной раз убедилась, что мне ближе душевные храмы
- ССергей27 марта 2024Прекрасная экскурсия в древний монастырь.
- ЕЕлена7 ноября 2023Рекомендую посетить Карабиху. Атмосферное место. Прекрасный экскурсовод в музее. По пути в усадьбу наш гид Ольга красивым и понятным) языком рассказала про первых жителей Ярославля, историю города, чем живет сейчас город. Очень интересная поездка.
- ААнна27 октября 2023Отличная экскурсия, всё удобно, пунктуально, забрали из гостиницы, вернули туда же. Спасибо Ольге, было очень интересно!
- ООльга24 августа 2023Потрясающая экскурсия, великолепная организация, все невероятно понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «По пригородам»
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