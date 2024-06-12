По пригородам – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Ярославле, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
На машине
10 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Толга: 7 веков истории
На машине
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 3 700 за всё до 3 чел.
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
На машине
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53/ул. Нахимсона
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 14:00 часов
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
4 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    Толга: 7 веков истории
    Экскурсовод Лада прекрасно отработала, провела интересную познавательно экскурсию. Но Монастырь слишком коммерционализирован, визуально производит впечатление крепкого фин проекта с большими денежными вливаниями. Возвращаться в Толгу желания нет. Очередной раз убедилась, что мне ближе душевные храмы
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Толга: 7 веков истории
    Прекрасная экскурсия в древний монастырь.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
    Рекомендую посетить Карабиху. Атмосферное место. Прекрасный экскурсовод в музее. По пути в усадьбу наш гид Ольга красивым и понятным) языком рассказала про первых жителей Ярославля, историю города, чем живет сейчас город. Очень интересная поездка.
  • А
    Анна
    27 октября 2023
    Толга: 7 веков истории
    Отличная экскурсия, всё удобно, пунктуально, забрали из гостиницы, вернули туда же. Спасибо Ольге, было очень интересно!
  • О
    Ольга
    24 августа 2023
    Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
    Потрясающая экскурсия, великолепная организация, все невероятно понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
  2. Толга: 7 веков истории
  3. Жемчужная Толга: путешествие в действующий женский монастырь
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Парк Стрелка
  9. Советская площадь
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2024 год по пригородам, 23 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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