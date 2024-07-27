1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Завтра в 12:30
7 авг в 12:30
800₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем27 июля 2024Настя прекрасно провела экскурсию по городу. Артистична, не было вопроса на который не знала ответа. Всё очень было интересно и увлекательно. Рекомендую к посещению
- ВВалентина27 июля 2024Все очень понравилось. Экскурсовод Анастасия, знающая,эрудированная. Город чудесный. Мы полюбили Ярославль
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Популярные экскурсии»
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