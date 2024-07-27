Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Ярославле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Пешая
47 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Завтра в 12:30
7 авг в 12:30
800 за человека
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
На машине
10 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешая
223 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
  2. Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
  3. Экскурсия по историческому центру Ярославля
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Парк Стрелка
  9. Советская площадь
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 280 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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