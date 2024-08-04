1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
6 авг в 12:30
7 авг в 12:30
800₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:30 и 16:00
Завтра в 16:00
6 авг в 11:30
900₽ за человека
1 час
Индивидуальная
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 13:00
6 авг в 09:30
667₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
6 авг в 13:00
8 авг в 13:00
750₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
3 900₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПо Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по историческим местам Ярославля на самокатах. Узнайте легенды, посетите знаменитые храмы и ощутите дух средневековья
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Сегодня в 14:30
7 авг в 14:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Толгский монастырь - экскурсия из Ярославля в мини-группе
Посетить старинный духовный центр и узнать об одном из важнейших памятников ярославской земли
Начало: В историческом центре Ярославля
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
1 500₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, которое сохранится в веках
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 августа 2024Экскурсовод с гордостью говорил про Ярославль. Прямо-таки хвастался) так и надо! Очень заинтересовала церковь Ильи Пророка и после экскурсии я пошла туда подробнее - это одно из самых ярких впечатлений от города
- ЮЮлия4 августа 2024Потрясающая прогулка! Очаровательная экскурсовод Анастасия! Спасибо!
- ССветлана2 августа 2024Спасибо огромное Альбертине и Глебу! Чудеснейший мастер-класс! Получились милые ангелы!
- ООльга2 августа 2024Отличный мастер класс
- ННаталья2 августа 2024Спасибо Анастасии за организацию и проведение экскурсии. Доброжелательная, эмоциональная, тактичная, знающая и любящая свой город - Анастасия не оставит вас
- ССветлана1 августа 2024Интересная обзорная экскурсия. Больше чем 1,5 часа было бы тяжело. А так время пролетело незаметно. Девушка экскурсовод Анастасия хорошо знает город и очень живо и весело ведёт экскурсию. Не скучно, познавательно, не утомительно. Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ТТимур1 августа 2024Прогулка прошла отлично! Анастасия рассказала про историю Ярославля, про церкви и многое другое! Нам повезло с погодой, в конце экскурсии заморосил дождик, но нам это не помешало! Спасибо за прогулку!
- ННадежда31 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Анастасия рассказывала интересно, вела группу в удобном для нас темпе. Мы все успели, что было запланировано. Нам подсказали, где можно купить сувениры, ответили на все наши вопросы. Спасибо большое
- ЛЛилия31 июля 2024Нам очень понравился мастер-класс. Узнали о технике Тиффани и поработали с паяльника и, от чего были в полном восторге!
- ЕЕвгения31 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Марина провела нас по основным места, рассказала интересно, много, но не слишком, чтобы устать. Активно поддерживала интерес
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Все»
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