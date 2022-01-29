Активные выходные в Ярославле

Научиться азам катания на горных лыжах или сноуборде и весело провести время

В группе
до 10 чел.
Ярославль богат не только древними храмами — но и горнолыжными склонами! Эта программа для вас, если вы любите кататься на горных лыжах или давно мечтаете научиться.

На склоне в окрестностях города вы освоите основные элементы с помощью инструктора.

После паузы на горячий обед вдоволь покатаетесь уже самостоятельно.

А еще мы сделаем классные фото и видео.
Активные выходные в Ярославле
Активные выходные в Ярославле
Активные выходные в Ярославле
Активные выходные в Ярославле
Активные выходные в Ярославле
Активные выходные в Ярославле
Активные выходные в Ярославле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Горные лыжи или сноуборд: обучение и катание

🚐 В первую очередь мы подберем для каждого покорителя склонов комплект снаряжения и горнолыжную одежду, а затем отправимся загород.

🏂 Вы окажетесь в парке активного отдыха с пятью трассами, одна из которых идеальна для новичков. Наш профессиональный инструктор в течение двух часов будет учить группу кататься на лыжах или сноуборде — времени хватит, чтобы уделить внимание каждому.

🎿 Упражнения выполнены, азы усвоены, и пора согреться. В уютном кафе вы поедите пиццу и попьете горячего чаю. Потом вас ждет самостоятельное катание в течение трех часов: можно остаться на той же трассе, покорить более сложные или даже «полетать» на тюбингах.

Организационные детали

Программа актуальна с первых снегов до начала апреля.

Что включено в стоимость

  • Групповой трансфер на комфортном микроавтобусе
  • Комплект снаряжения для каждого (горные лыжи/сноуборд, крепления, ботинки, маска, шлем)
  • Комплект горнолыжной одежды: куртка и штаны (пожалуйста, при заказе напишите нам ваши индивидуальные параметры — рост, вес, размер обуви)
  • Перекус в кафе на склоне (пицца и горячий чай)
  • Фото и видео

Дополнительно по желанию оплачивается ски-пасс (700 руб. с человека за 20 подъемов).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Почтовая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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