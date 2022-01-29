🚐 В первую очередь мы подберем для каждого покорителя склонов комплект снаряжения и горнолыжную одежду, а затем отправимся загород.
🏂 Вы окажетесь в парке активного отдыха с пятью трассами, одна из которых идеальна для новичков. Наш профессиональный инструктор в течение двух часов будет учить группу кататься на лыжах или сноуборде — времени хватит, чтобы уделить внимание каждому.
🎿 Упражнения выполнены, азы усвоены, и пора согреться. В уютном кафе вы поедите пиццу и попьете горячего чаю. Потом вас ждет самостоятельное катание в течение трех часов: можно остаться на той же трассе, покорить более сложные или даже «полетать» на тюбингах.
Программа актуальна с первых снегов до начала апреля.
Дополнительно по желанию оплачивается ски-пасс (700 руб. с человека за 20 подъемов).