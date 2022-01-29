Что вас ожидает

Горные лыжи или сноуборд: обучение и катание

🚐 В первую очередь мы подберем для каждого покорителя склонов комплект снаряжения и горнолыжную одежду, а затем отправимся загород.

🏂 Вы окажетесь в парке активного отдыха с пятью трассами, одна из которых идеальна для новичков. Наш профессиональный инструктор в течение двух часов будет учить группу кататься на лыжах или сноуборде — времени хватит, чтобы уделить внимание каждому.

🎿 Упражнения выполнены, азы усвоены, и пора согреться. В уютном кафе вы поедите пиццу и попьете горячего чаю. Потом вас ждет самостоятельное катание в течение трех часов: можно остаться на той же трассе, покорить более сложные или даже «полетать» на тюбингах.

Организационные детали

Программа актуальна с первых снегов до начала апреля.

Что включено в стоимость

Групповой трансфер на комфортном микроавтобусе

Комплект снаряжения для каждого (горные лыжи/сноуборд, крепления, ботинки, маска, шлем)

Комплект горнолыжной одежды: куртка и штаны (пожалуйста, при заказе напишите нам ваши индивидуальные параметры — рост, вес, размер обуви)

Перекус в кафе на склоне (пицца и горячий чай)

Фото и видео

Дополнительно по желанию оплачивается ски-пасс (700 руб. с человека за 20 подъемов).