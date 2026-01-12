Экскурсия «Авиатор в Ярославле» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей авиации региона. Посетители увидят интерактивную выставку с моделями самолётов и макетом кабины вертолёта Ми-2. Прогулка по аэродрому Левцово позволит увидеть

самолёты Ан-2 и Як-52, а также вертолёт Ми-2. Участники экскурсии узнают о первых полётах и роли авиации в Великой Отечественной войне. Программа включает посещение памятника авиатехникам и возможность посидеть в кабине пилота

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться экскурсиями на открытых площадках. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить время пребывания на улице.

Сейчас июнь — это идеальное время.