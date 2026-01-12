Экскурсия «Авиатор в Ярославле» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей авиации региона. Посетители увидят интерактивную выставку с моделями самолётов и макетом кабины вертолёта Ми-2. Прогулка по аэродрому Левцово позволит увидеть
5 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Уникальные экспонаты авиации
- 🚁 Посещение аэродрома Левцово
- 📸 Архивные фото и документы
- 🛩️ История авиации с 1910 года
- 🦜 Авиазоопарк для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться экскурсиями на открытых площадках. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Интерактивная выставка
- Аэродром Левцово
- Памятник Амет-Хану Султану
- Памятник авиатехникам
Описание экскурсии
- Экспонаты интерактивной выставки «Окрылённые! Главы из истории ярославской авиации»: модели самолётов, макет кабины вертолета Ми-2, уникальные архивные документы и фото.
- Самолёт L-29 и образцы советской военной техники на открытой уличной площадке.
- Вертолёт Ми-1 шестикратного чемпиона мира по вертолётному спорту В. А. Смирнова.
- Ярославская набережная и парк «Стрелка».
- Памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.
- Областной музей авиации на аэродроме Левцово и его экспонаты: самолёты Ан-2 и Як-52, Mорава и вертолёт Ми-2.
- Первый в России памятник авиационным техникам «Макарыч».
- Авиазоопарк «Пушистые, голосистые и рогатые друзья лётчиков».
Обсудим:
- Историю развития авиации в Ярославской области с 1910 года по настоящее время.
- Первые показательные полёты, аэроклубы ОСОАВИАХИМа и ДОСААФ России.
- Налёты вражеской авиации на Ярославль и противостояние ей в годы Великой Отечественной войны.
- Гражданский воздушный флот и спортивную авиацию.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде. Перемещение между локациями — на автомобиле LADA Vesta, детского кресла нет.
- Во время прогулки на аэродроме можно сделать перерыв на кофе / чай (входят в стоимость).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Более 10 лет занимаюсь изучением истории развития авиации в Ярославской области, секретарь общественного исторического клуба «Ярославский авиатор», частный пилот. Хочу, чтобы как можно больше людей знали историю Ярославского края и гордились отечественной авиацией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия для взрослых и подростков. Андрей чудесно подстроился под нашу сложную группу с очень разными интересами. В результате всем было интересно, познавательно!
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