Самостоятельная квест-экскурсия проходит по центральной части ЯрославляБлагодаря сохраняющейся здесь целостности исторической среды, эта часть города является заповедной зоной ЮНЕСКО. Её планировка сложилась в конце XVIII века при Екатерине II, когда был принят план регулярной застройки Ярославля. В XX веке, не нарушая деления района на улицы и кварталы, к зданиям периода Российской империи добавились постройки новой эпохи.

Выполняя задания и продвигаясь по маршруту, Вы сможете познакомиться с обликом и историей 📖 этой части Ярославля.

Начинается квест-экскурсия на Красной площади у памятника Владимиру Ленину. Пройдет маршрут по улице Первомайской, Волжской набережной, площади Челюскинцев, Советской площади, улицам Советской, Трефолева и завершится на площади Волкова у Академического театра драмы.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;