Самостоятельная квест-экскурсия проходит по центральной части ЯрославляБлагодаря сохраняющейся здесь целостности исторической среды, эта часть города является заповедной зоной ЮНЕСКО. Её планировка сложилась в конце XVIII века при Екатерине II, когда был принят план регулярной застройки Ярославля. В XX веке, не нарушая деления района на улицы и кварталы, к зданиям периода Российской империи добавились постройки новой эпохи.
Выполняя задания и продвигаясь по маршруту, Вы сможете познакомиться с обликом и историей 📖 этой части Ярославля.
Начинается квест-экскурсия на Красной площади у памятника Владимиру Ленину. Пройдет маршрут по улице Первомайской, Волжской набережной, площади Челюскинцев, Советской площади, улицам Советской, Трефолева и завершится на площади Волкова у Академического театра драмы.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
- Экскурсия пройдёт под вашим контролем.