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Экскурсия с приложением: По центру Ярославля

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Ярославля
Виртуальная прогулка 👣 пройдет по исторической части Ярославля, являющейся заповедной зоной ЮНЕСКО.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия с приложением: По центру Ярославля
Экскурсия с приложением: По центру Ярославля

Что вы увидите

  • Здание дворянского собрания
  • «Сад дружбы»
  • Речной вокзал
  • Губернаторская беседка
  • Башни от крепостных укреплений XVII века
  • Демидовский сквер
  • Церковь Ильи Пророка
  • Дом Федора Волкова
  • Дом Капачинского
  • Академический театр драмы им. Федора Волкова
Самостоятельная квест-экскурсия проходит по центральной части ЯрославляБлагодаря сохраняющейся здесь целостности исторической среды, эта часть города является заповедной зоной ЮНЕСКО. Её планировка сложилась в конце XVIII века при Екатерине II, когда был принят план регулярной застройки Ярославля. В XX веке, не нарушая деления района на улицы и кварталы, к зданиям периода Российской империи добавились постройки новой эпохи.
Выполняя задания и продвигаясь по маршруту, Вы сможете познакомиться с обликом и историей 📖 этой части Ярославля.
Начинается квест-экскурсия на Красной площади у памятника Владимиру Ленину. Пройдет маршрут по улице Первомайской, Волжской набережной, площади Челюскинцев, Советской площади, улицам Советской, Трефолева и завершится на площади Волкова у Академического театра драмы.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Начало
🚩 памятник Владимиру Ленину, Ярославль
Место завершения
🏁 Площадь Волкова, Ярославль
Экскурсия с приложением: По центру Ярославля
Экскурсия с приложением: По центру Ярославля
Экскурсия с приложением: По центру Ярославля
Экскурсия с приложением: По центру Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
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