Ярославль: там где начинается РусьЯрославль — место, где слились воедино две реки — Волга и Которосль, и ещё в X веке начала развиваться бурная торговля. Этот город 🏙️ покорит вас своим провинциальным шармом: ведь на смену шумным мегаполисам перед вами предстанет очаровательный «трехэтажный» городок с его ремесленническим духом.

Эта новая самостоятельная экскурсия ⛳ покажет самые примечательные места города. Вы узнаете старинные легенды и истории 📖 Ярославля, какой самый нелепый налог взимался с его жителей при Петре, а также вам предстоит найти Кремль, который по каким-то причинам буквально исчез!

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;