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Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Ярославля
Узнайте, с помощью нашего интерактивного гида, где появились первые бизнесмены на Руси и где начиналась история 📖 старинного города — его улицы откроют вам все свои тайны.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории от местного жителя
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля
Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля

Что вы увидите

  • Знаменская башня
  • Гостиный двор
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Самую настоящую медведицу
  • Успенский собор
  • и многое-многое другое!
Ярославль: там где начинается РусьЯрославль — место, где слились воедино две реки — Волга и Которосль, и ещё в X веке начала развиваться бурная торговля. Этот город 🏙️ покорит вас своим провинциальным шармом: ведь на смену шумным мегаполисам перед вами предстанет очаровательный «трехэтажный» городок с его ремесленническим духом.
Эта новая самостоятельная экскурсия ⛳ покажет самые примечательные места города. Вы узнаете старинные легенды и истории 📖 Ярославля, какой самый нелепый налог взимался с его жителей при Петре, а также вам предстоит найти Кремль, который по каким-то причинам буквально исчез!
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Начало
🚩 ул. Комсомольская, 3, Ярославль
Место завершения
🏁 Часовня Казанской Богоматери, Ярославль
Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля
Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля
Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля
Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
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