Самостоятельная квест-экскурсия проходит по территории центрального района Ярославля. Его планировка сложилась в конце XVIII века, когда центральная часть города была разбита на улицы и кварталы согласно регулярному плану.

Вдоль этих улиц сохраняется много архитектурных памятников периода Российской империи, а также встречаются церкви XVII века — «золотого века» в истории 📖 города. В XX веке в застройку центрального района Ярославля были включены и здания советской эпохи. Что вас ждёт:Начинается квест-экскурсия на площади Волкова у главного входа в Академический театр драмы. Пройдет маршрут по одной из улиц, начинающихся от площади, а также по улицам Свободы, Республиканской, Большой Октябрьской, Которосльной набережной, Революционной, Андропова. На финальный вопрос нужно будет ответить у часовни святого князя Александр Невского, располагающейся в шаговой доступности от Советской площади — главной площади Ярославля.

В ходе экскурсии 🧭 Вы увидите купеческие и дворянские дома, старинные церкви, одну из самых популярных в прошлом гостиниц города, промышленное предприятие периода Российской империи, стены и башни бывшего Спасо-Преображенского монастыря — одного из самых древних мест города и многое другое.

Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;