  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия в приложении: По улицам старого Ярославля

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Ярославля
Прогулка 👣 позволит вам окунуться в атмосферу Российской империи.

Прогуляйтесь по улицам старого Ярославля и познакомьтесь с историей 📖 города через его архитектуру.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия в приложении: По улицам старого Ярославля
Экскурсия в приложении: По улицам старого Ярославля

Что вы увидите

  • пл. Волкова
  • Академический театр драмы
  • улицы Свободы, Республиканская, Большая Октябрьская
  • Которосльная набережная
  • Часовня святого князя Александр Невского
  • Советская площадь
  • Купеческие и дворянские дома
  • Старинные церкви
  • Спасо-Преображенского монастыря
Самостоятельная квест-экскурсия проходит по территории центрального района Ярославля. Его планировка сложилась в конце XVIII века, когда центральная часть города была разбита на улицы и кварталы согласно регулярному плану.
Вдоль этих улиц сохраняется много архитектурных памятников периода Российской империи, а также встречаются церкви XVII века — «золотого века» в истории 📖 города. В XX веке в застройку центрального района Ярославля были включены и здания советской эпохи. Что вас ждёт:Начинается квест-экскурсия на площади Волкова у главного входа в Академический театр драмы. Пройдет маршрут по одной из улиц, начинающихся от площади, а также по улицам Свободы, Республиканской, Большой Октябрьской, Которосльной набережной, Революционной, Андропова. На финальный вопрос нужно будет ответить у часовни святого князя Александр Невского, располагающейся в шаговой доступности от Советской площади — главной площади Ярославля.
В ходе экскурсии 🧭 Вы увидите купеческие и дворянские дома, старинные церкви, одну из самых популярных в прошлом гостиниц города, промышленное предприятие периода Российской империи, стены и башни бывшего Спасо-Преображенского монастыря — одного из самых древних мест города и многое другое.
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Академический театр им. Федора Волкова
Место завершения
🏁 Спасский Монастырь, Ярославль
Экскурсия в приложении: По улицам старого Ярославля
Экскурсия в приложении: По улицам старого Ярославля
Экскурсия в приложении: По улицам старого Ярославля
Экскурсия в приложении: По улицам старого Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Surprise Me проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия с приложением: По центру Ярославля
790
2 часа
Экскурсия с приложением: По центру Ярославля
Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля
790
2 часа
Экскурсия в приложении: Истории и легенды Ярославля
Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города
790
2 часа
Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
520
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
285 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
269 отзывов
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 250
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
78 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
75 отзывов
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
62 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века