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Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Ярославля
Отправьтесь в виртуальное путешествие по самым знаковым местам города и узнайте о ключевых событиях и персонажах в его истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города
Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города

Что вы увидите

  • Церковь Ильи Пророка
  • Советская площадь
  • Ярославский Арбат
  • Театральная площадь
  • Знаменская башня
  • Спасский монастырь
  • Нулевой километр Золотого кольца
  • Которосльная набережная
Приглашаем на увлекательную самостоятельную экскурсию ⛳ по тысячелетнему Ярославлю О красоте древнего города за тысячу лет сказано немало, но, пожалуй, самую меткую его характеристику оставил в середине позапрошлого столетия Иван Сергеевич Аксаков: «Город белокаменный, весёлый, красивый… Город 🏙️ с физиономией».
Так пойдемте же рассмотрим эту физиономию! Познакомимся с самыми известными достопримечательностями 🏛️ города, узнаем про них много фактов, легенд, загадок.
Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время
Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия не предусматривает аудиогид однако оснащена встроенными картами, визуальным и текстовым сопровождение;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Начало
🚩 Советская площадь
Место завершения
🏁 Возле СпасПреображенского Мужского Монастыря
Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города
Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города
Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города
Экскурсия в приложении: Прогулка по историческим местам города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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