Приглашаем на увлекательную самостоятельную экскурсию ⛳ по тысячелетнему Ярославлю О красоте древнего города за тысячу лет сказано немало, но, пожалуй, самую меткую его характеристику оставил в середине позапрошлого столетия Иван Сергеевич Аксаков: «Город белокаменный, весёлый, красивый… Город 🏙️ с физиономией».

Так пойдемте же рассмотрим эту физиономию! Познакомимся с самыми известными достопримечательностями 🏛️ города, узнаем про них много фактов, легенд, загадок.

Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время

Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;