  1. Россия
  2. Экскурсии

Фотопрогулка по старинному Ярославлю

НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
Во время экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 по Волжской набережной, побываете на месте, где когда-то стоял деревянный Кремль, увидите средневековые оборонительные башни и многие другие достопримечательности 🏛️ города.

А также узнаете историю 📖 Ярославля от гида и получите памятные кадры с прогулки от профессионального фотографа.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Фотопрогулка по старинному Ярославлю
Фотопрогулка по старинному Ярославлю

Что вы увидите

  • Исторический центр Ярославля
  • Стрелка Которосли и Волги
  • Волжская набережная
  • Улица Кирова
  • Советская площадь
  • Храм Ильи Пророка
  • Богоявленская площадь
  • Музей-заповедник
  • Театр им. Ф. Волкова
  • многое другое
За одну прогулку 👣 увидеть весь исторический центр
Который, кстати целиком включён в список наследия ЮНЕСКО.

Программа экскурсии:

  • Во время прогулки по Волжской набережной увидим Губернаторский дом;
  • Дойдём до стрелки рек — места, где некогда стоял деревянный Кремль;
  • Под рассказ о схватке Ярослава Мудрого с медведицей Вы сможете полюбоваться восхитительным видом с высоких берегов рек;
  • Поговорим (и увидим!) про средневековые оборонительные башни, и налог на бороду, который в этих башнях взимался;
  • Гид обязательно расскажет, почему Ярославль считается родиной первого русского профессионального театра, и кто такие «охотники до играния комедий»!
  • Это только малая часть экскурсии 🧭. Прогулка по городу пройдёт в сопровождении профессионального фотографа.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Профессиональные фотографии в обработке
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Фотопрогулка по старинному Ярославлю
Фотопрогулка по старинному Ярославлю
Фотопрогулка по старинному Ярославлю
Фотопрогулка по старинному Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

НебанальныеЭкскурсии проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие в Толгский монастырь
3 200
3 часа
Путешествие в Толгский монастырь
12 отзывов
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
3 200
3 часа
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
5 отзывов
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
2 700
3 часа
На велосипеде по зоне ЮНЕСКО
4 отзыва
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
7 200
2 часа
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
3 отзыва
Храмовое ожерелье Ярославля
5 200
4.5 часов
Храмовое ожерелье Ярославля
2 отзыва
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
5 200
5 часов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
700
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
309 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
282 отзыва
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 900
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
82 отзыва
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века