Что вы увидите
- Исторический центр Ярославля
- Стрелка Которосли и Волги
- Волжская набережная
- Улица Кирова
- Советская площадь
- Храм Ильи Пророка
- Богоявленская площадь
- Музей-заповедник
- Театр им. Ф. Волкова
- многое другое
За одну прогулку 👣 увидеть весь исторический центр
Который, кстати целиком включён в список наследия ЮНЕСКО.
Программа экскурсии:
- Во время прогулки по Волжской набережной увидим Губернаторский дом;
- Дойдём до стрелки рек — места, где некогда стоял деревянный Кремль;
- Под рассказ о схватке Ярослава Мудрого с медведицей Вы сможете полюбоваться восхитительным видом с высоких берегов рек;
- Поговорим (и увидим!) про средневековые оборонительные башни, и налог на бороду, который в этих башнях взимался;
- Гид обязательно расскажет, почему Ярославль считается родиной первого русского профессионального театра, и кто такие «охотники до играния комедий»!
- Это только малая часть экскурсии 🧭. Прогулка по городу пройдёт в сопровождении профессионального фотографа.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Профессиональные фотографии в обработке
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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