НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля

Во время экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 по Волжской набережной, побываете на месте, где когда-то стоял деревянный Кремль, увидите средневековые оборонительные башни и многие другие достопримечательности 🏛️ города.



А также узнаете историю 📖 Ярославля от гида и получите памятные кадры с прогулки от профессионального фотографа.