Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

С основания до 1917 года

Мы пройдемся по главным достопримечательностям столицы Золотого кольца, узнаем легенду об основании города, потрем счастливую лапу медведя – символа Ярославля. Посмотрим на город через столетние фотографии. Поговорим о том, как купечество и горожане смогли сохранить свою малую Родину, несмотря на все испытания. В ходе экскурсии затронем всю историю города с момента основания до революции 1917 года.

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