Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Истории и легенды древнего города

Только интересные исторические события, легенды и теории заговора! Город удивит вас своей многогранностью...

5
1 отзыв
Только интересные исторические события, легенды и теории заговора! Город удивит вас своей многогранностью и атмосферой старины.

Здесь переплетаются разные эпохи, которые нашли свое отражение в архитектуре и памятниках.
Истории и легенды древнего города
Истории и легенды древнего города
Истории и легенды древнего города
Истории и легенды древнего города
Истории и легенды древнего города
Истории и легенды древнего города
С основания до 1917 года
Мы пройдемся по главным достопримечательностям столицы Золотого кольца, узнаем легенду об основании города, потрем счастливую лапу медведя – символа Ярославля. Посмотрим на город через столетние фотографии. Поговорим о том, как купечество и горожане смогли сохранить свою малую Родину, несмотря на все испытания. В ходе экскурсии затронем всю историю города с момента основания до революции 1917 года.

Вы узнаете:

  • Как Ярославль повлиял на историю России?
  • Почему наш город может претендовать на звание третьей столицы?
  • Как город связан с масонами?
🚩 Начало: Богоявленская площадь, у ворот монастыря
🏁 Место завершения: Богоявленская площадь
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Время проведения: Каждый день с 7:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Антон Ж.
Антон Ж.
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