Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

История страны в лицах на примере Ярославля: онлайн-экскурсия

Как известно, историю творят люди - военачальники, деятели культуры, правители, учёные

Как известно, историю творят люди – военачальники, деятели культуры, правители, учёные.

Именно о них мы хотим рассказать вам, а точнее, о том, как развивался старинный город Ярославль через призму известных личностей.
История страны в лицах на примере Ярославля: онлайн-экскурсия
История страны в лицах на примере Ярославля: онлайн-экскурсия

Об экскурсии

Как известно, историю творят люди – военачальники, деятели культуры, правители, учёные. Именно о них мы хотим рассказать вам, а точнее, о том, как развивался старинный город Ярославль через призму известных личностей.

Сильные мира сего

На экскурсии вы узнаете, как благодаря великому князю киевскому Ярославу Мудрому появился наш прекрасный город. Мы поведаем, какие ярославские удельные князья управляли землёй во времена татаро-монгольского нашествия, и почему их позже признали святыми. Конечно, не обойдём вниманием и представителей царского престола. Вы услышите историю исцеления Ивана Грозного под Ярославлем, узнаете, как Михаил Фёдорович Романов связан с городом, какие своеобразные памятники русским правителям есть в старинном граде.

Ярославский расторопный мужик

Этого персонажа увековечил даже Николай Гоголь в своём знаменитом монологе про «птицу тройку». Мы познакомим вас с самыми видными представителями ярославского купечества, которое сделало огромный вклад в развитие города. Вы узнаете, чем же так прославились ярославские купцы, как они помогали родному городу. А ещё поделимся секретом об одной очень известной фамилии – Елисеевых.

Город настоящих героев

Затронем с вами страницы военной истории ярославского края. Мы поделимся интересными фактами о том, как Минин и Пожарский ополчение в Ярославле собирали. Вы узнаете об известных на всю страну воинах-земляках: Александр Невский, Фёдор Ушаков, Фёдор Толбухин, и это лишь малая часть списка доблестных героев!

Вдохновлённые музами

Знаете ли вы, что Ярославль – родина первого русского профессионального драматического театра? Мы расскажем вам об одном из самых ярких представителей культурной жизни города – Фёдоре Волкове, основателе театра. Пройдясь по городским памятникам, вспомним о том, как ходил в ярославскую гимназию поэт Николай Некрасов, как провёл своё детство в городе оперный певец Леонид Собинов, как работал в газете и описывал родные просторы Леонид Трефолев. Не забудем и о талантливых современниках!

Организационные детали

Экскурсия проходит в онлайн-формате и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Онлайн-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в онлайн-формате и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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