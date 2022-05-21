Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Об экскурсии

Как известно, историю творят люди – военачальники, деятели культуры, правители, учёные. Именно о них мы хотим рассказать вам, а точнее, о том, как развивался старинный город Ярославль через призму известных личностей.

Сильные мира сего

На экскурсии вы узнаете, как благодаря великому князю киевскому Ярославу Мудрому появился наш прекрасный город. Мы поведаем, какие ярославские удельные князья управляли землёй во времена татаро-монгольского нашествия, и почему их позже признали святыми. Конечно, не обойдём вниманием и представителей царского престола. Вы услышите историю исцеления Ивана Грозного под Ярославлем, узнаете, как Михаил Фёдорович Романов связан с городом, какие своеобразные памятники русским правителям есть в старинном граде.

Ярославский расторопный мужик

Этого персонажа увековечил даже Николай Гоголь в своём знаменитом монологе про «птицу тройку». Мы познакомим вас с самыми видными представителями ярославского купечества, которое сделало огромный вклад в развитие города. Вы узнаете, чем же так прославились ярославские купцы, как они помогали родному городу. А ещё поделимся секретом об одной очень известной фамилии – Елисеевых.

Город настоящих героев

Затронем с вами страницы военной истории ярославского края. Мы поделимся интересными фактами о том, как Минин и Пожарский ополчение в Ярославле собирали. Вы узнаете об известных на всю страну воинах-земляках: Александр Невский, Фёдор Ушаков, Фёдор Толбухин, и это лишь малая часть списка доблестных героев!

Вдохновлённые музами

Знаете ли вы, что Ярославль – родина первого русского профессионального драматического театра? Мы расскажем вам об одном из самых ярких представителей культурной жизни города – Фёдоре Волкове, основателе театра. Пройдясь по городским памятникам, вспомним о том, как ходил в ярославскую гимназию поэт Николай Некрасов, как провёл своё детство в городе оперный певец Леонид Собинов, как работал в газете и описывал родные просторы Леонид Трефолев. Не забудем и о талантливых современниках!

Организационные детали

Экскурсия проходит в онлайн-формате и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.