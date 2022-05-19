Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Как помочь сохранить архитектурное достояние России: онлайн-экскурсия

В ходе экскурсии мы ответим на вопрос: Что такое культурное наследие и зачем его сохранять

В ходе экскурсии мы ответим на вопрос: «Что такое культурное наследие и зачем его сохранять?».

Когда мы приезжаем в другой город, мы всегда хотим познакомиться с его историей.

Можно узнать о князьях, которые здесь правили, о войнах, коснувшихся этой земли.

Но обо всём этом невозможно рассказать без контекста: памятников архитектуры и культуры, которые хранят все предания старины.
Как помочь сохранить архитектурное достояние России: онлайн-экскурсия
Как помочь сохранить архитектурное достояние России: онлайн-экскурсия
Как помочь сохранить архитектурное достояние России: онлайн-экскурсия
Как помочь сохранить архитектурное достояние России: онлайн-экскурсия

Об экскурсии

В ходе экскурсии мы ответим на вопрос: «Что такое культурное наследие и зачем его сохранять?». Когда мы приезжаем в другой город, мы всегда хотим познакомиться с его историей. Можно узнать о князьях, которые здесь правили, о войнах, коснувшихся этой земли. Но обо всём этом невозможно рассказать без контекста: памятников архитектуры и культуры, которые хранят все предания старины.
Наши гиды подробно расскажут вам о том, что такое культурное наследие и каких видов оно бывает. Вы узнаете, какие памятники имеют выявленный статус, а также чем отличается наследие федерального и регионального уровня. Наверняка вы даже не задумывались, сколько настоящих шедевров архитектуры попадается вам по пути, пока вы идёте на работу. Мы вас удивим, когда расскажем, как же много культурного наследия вокруг.
На примере тысячелетнего Ярославля мы покажем, насколько богаты русские города историей и памятниками! И это далеко не только храмы и монастыри. Что будет, если о культурном наследии перестанут заботиться? Мы расскажем, почему же так необходимо следить за памятниками архитектуры и культуры, к чему может привести игнорирование разрушающихся усадеб, точечная застройка и уничтожение старины.
После экскурсии вы сможете сами принимать участие в сохранении нашего культурного богатства. Мы подскажем, в какие именно организации стоит обратиться, если вы хотите привлечь внимание в памятнику, который находится в плачевном состоянии или фасады которого пострадали от вандалов.

Организационные детали

Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий памятников культуры и архитектуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий памятников культуры и архитектуры
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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