Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле

Провести время вместе с любимыми, отдохнуть раздельно и погулять по Ярославлю

Описание
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Ответы на вопросы
Наши семейные каникулы — идеальный вариант, когда хочется отдохнуть вместе с любимыми, при этом пообщаться с единомышленниками и уделить время себе.

Мы сделали отдельную активную программу для детей, с которыми с раннего утра до позднего вечера будет веселиться, играть и готовить вкусности Пеппи.

Прекрасных дам ждём на встречи женского круга, чтобы сбросить груз быта и напряжение, почувствовать себя счастливее и ощутить поддержку других мам. На территории есть баня и всё необходимое для спокойного отдыха наших дорогих мужчин.

Прогуляемся по Ярославлю, проведём общие активности и творческий вечер, встретим новых друзей и станем ещё сплочённее с близкими.
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Каникулы для всей семьи с проживанием в экоотеле
Ближайшие даты:
19
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно приехать с детьми любого возраста, но программа рассчитана на детей от 3-4 лет. Для совсем маленьких не будет нянь. Участие взрослых без детей невозможно, это семейный формат.

Трансфер до отеля и обратно в Москву организуется за доплату. Возможно приехать на своём автомобиле. Адрес для навигатора — деревня Лобастово, 38.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослых

Начнётся программа с заселения в эко-отель в 12:00. Для желающих организуем дополнительный трансфер от вокзала Ярославля в 11:30, куда регулярно ходят электрички из Москвы (3,5 часа пути). В отель возможно доехать и на собственном автомобиле (около 4 часов из Москвы), на территории есть охраняемая парковка. Рекомендуем не опаздывать, так как уже в 13:00 повара ресторана при отеле приготовят для нас обед. Далее будет время отдохнуть после дороги.

Соберёмся вместе в 14:30, чтобы познакомиться и приступить к насыщенной программе. Ведь Пеппи уже заждалась своих друзей! Но для начала нужно пройти квест и найти её. Взрослые, не спешите расходиться, скоро понадобится ваша помощь — будем делать почтовые ящики для игры «Тайный друг», которая будет разыгрываться все семейные каникулы. Участвуют и дети, и родители!

В 18:30 каждый день будем собираться на ужин. Но спать ещё рано — подкрепившись, проведём активности на знакомства, чтобы быстрее стать одной командой.

Ежедневный отбой для детей в 22:00. После 23:00 для всех желающих взрослых будет организовано чаепитие.

Знакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослыхЗнакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослыхЗнакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослыхЗнакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослых
2 день

День пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костра

Каждое утро (08:15) будем начинать с весёлой зарядки для детей и йоги для взрослых — проводится раздельно. Научимся внимательно и с заботой относится к своему телу.

В 08:30 Пеппи заберёт детей на приготовление вкусного и полезного завтрака. Взрослых ждём к 09:30.

Сегодня объявляется день пиратов — пройдём активный квест, найдём сокровища и вдоволь наиграемся! Бонусом детской программы станет кулинарный мастер-класс, чтобы точно под конец семейных каникул у нас загорелись новые звёзды-повара!

Соберёмся отдельно мамами и бабушками на женский круг. Расскажем о себе, освободимся от негативных эмоций и напряжения, обретём единомышленниц, почувствуем поддержку и понимание, расслабимся и вернёмся в ресурсное состояние. Во второй половине дня уделим время творчеству — нарисуем маслом лаванду.

За дружеским общением приготовим все вместе барбекю и салат на ужин. Общее дело сближает, а жаркий костёр сплотит ещё больше и добавит уютной семейной атмосферы. Проведём небольшую игру прямо у огня под звёздным небом.

День пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костраДень пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костраДень пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костраДень пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костраДень пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костра
3 день

Экскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеля

На сегодня для всех желающих будет организована экскурсия по Ярославлю с квестом и обедом в кафе «АндерСон». Возвращение в отель к 15:00. Во второй половине дня Пеппи поиграет с детьми в спортивные игры, а мамы соберутся женским кругом.

Мужчинам тоже есть чем заняться на наших семейных каникулах! На территории отеля есть баня, а каждый домик оснащён всем необходимым для вашего спокойного отдыха и комфортного времяпрепровождения. Многие активности рассчитаны на участие всей семьи. У вас будет достаточно времени, чтобы побыть с близкими, обсудить мужские темы с другими папами и отдохнуть в своё удовольствие.

Экскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеляЭкскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеля
4 день

День индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринка

Сегодня после уже такого привычного полезного утра Пеппи с детьми приготовит пиццу на завтрак. После чего пора повеселиться прямо как настоящие индейцы! В это время прекрасные дамы вновь соберутся вместе женским кругом, чтобы раскрыть и активизировать принципы безусловной любви и принятия себя и других людей.

Пообедав и отдохнув, дети отправятся искать Масяню и создавать новый шедевр на кулинарном мастер-классе, а мамы и бабушки в «Аромаказино». Затем вместе начнём готовиться к вечеру талантов, который пройдёт завтра. Приготовим дружной компанией барбекю и салат на ужин и соберёмся у объединяющего костра. Устроим семейную вечеринку — будем много танцевать и угадывать мелодии!

День индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринкаДень индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринка
5 день

Ярославль, приготовление полезных конфет, встреча женского круга и вечер талантов

Ярославль — город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Одной экскурсии совсем не достаточно, чтобы увидеть всё. Желающие смогут сегодня отправиться на самостоятельную прогулку по Ярославлю и активный квест. Обед запланирован в кафе «АндерСон». Возвращение в отель к 15:00.

Во второй половине дня детей ждёт ещё один кулинарный мастер-класс — приготовление полезных конфет. На встрече женского круга продолжим работать с любовью к себе и укоренением счастья внутри. Затем будет время, чтобы завершить подготовку к вечеру талантов.

После ужина соберёмся на прощальный творческий вечер у костра. Покажем коллективные и индивидуальные сценки и номера и продемонстрируем свои таланты.

Ярославль, приготовление полезных конфет, встреча женского круга и вечер талантовЯрославль, приготовление полезных конфет, встреча женского круга и вечер талантовЯрославль, приготовление полезных конфет, встреча женского круга и вечер талантовЯрославль, приготовление полезных конфет, встреча женского круга и вечер талантовЯрославль, приготовление полезных конфет, встреча женского круга и вечер талантовЯрославль, приготовление полезных конфет, встреча женского круга и вечер талантов
6 день

Завершение семейных каникул

Последний день каникул — не повод пропускать уже полюбившуюся зарядку и йогу с утра. После завтрака соберёмся вместе и поделимся впечатлениями, поблагодарим друг друга, обнимемся и сфотографируемся на память. До обеда будет время собрать вещи и попрощаться с новыми друзьями. Выезд из отеля в 13:30.

Желающие отправятся на ещё одну обзорную экскурсию по Ярославлю. Либо вы сразу можете выехать домой.

Завершение семейных каникулЗавершение семейных каникулЗавершение семейных каникулЗавершение семейных каникул

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Ярославля, 11:30 или в 12:00 в эко-отеле «Агропарк Ясенево»
Завершение: Ж. - д. вокзал Ярославля, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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