Провести время вместе с любимыми, отдохнуть раздельно и погулять по Ярославлю
Мы сделали отдельную активную программу для детей, с которыми с раннего утра до позднего вечера будет веселиться, играть и готовить вкусности Пеппи.
Прекрасных дам ждём на встречи женского круга, чтобы сбросить груз быта и напряжение, почувствовать себя счастливее и ощутить поддержку других мам. На территории есть баня и всё необходимое для спокойного отдыха наших дорогих мужчин.
Прогуляемся по Ярославлю, проведём общие активности и творческий вечер, встретим новых друзей и станем ещё сплочённее с близкими.
ноя
Описание
Организационные детали
Возможно приехать с детьми любого возраста, но программа рассчитана на детей от 3-4 лет. Для совсем маленьких не будет нянь. Участие взрослых без детей невозможно, это семейный формат.
Трансфер до отеля и обратно в Москву организуется за доплату. Возможно приехать на своём автомобиле. Адрес для навигатора — деревня Лобастово, 38.
Программа тура по дням
Знакомство с Пеппи и другими семьями: квест, активности и вечернее чаепитие для взрослых
Начнётся программа с заселения в эко-отель в 12:00. Для желающих организуем дополнительный трансфер от вокзала Ярославля в 11:30, куда регулярно ходят электрички из Москвы (3,5 часа пути). В отель возможно доехать и на собственном автомобиле (около 4 часов из Москвы), на территории есть охраняемая парковка. Рекомендуем не опаздывать, так как уже в 13:00 повара ресторана при отеле приготовят для нас обед. Далее будет время отдохнуть после дороги.
Соберёмся вместе в 14:30, чтобы познакомиться и приступить к насыщенной программе. Ведь Пеппи уже заждалась своих друзей! Но для начала нужно пройти квест и найти её. Взрослые, не спешите расходиться, скоро понадобится ваша помощь — будем делать почтовые ящики для игры «Тайный друг», которая будет разыгрываться все семейные каникулы. Участвуют и дети, и родители!
В 18:30 каждый день будем собираться на ужин. Но спать ещё рано — подкрепившись, проведём активности на знакомства, чтобы быстрее стать одной командой.
Ежедневный отбой для детей в 22:00. После 23:00 для всех желающих взрослых будет организовано чаепитие.
День пиратов, кулинарный мастер-класс, женский круг с творчеством и посиделки у костра
Каждое утро (08:15) будем начинать с весёлой зарядки для детей и йоги для взрослых — проводится раздельно. Научимся внимательно и с заботой относится к своему телу.
В 08:30 Пеппи заберёт детей на приготовление вкусного и полезного завтрака. Взрослых ждём к 09:30.
Сегодня объявляется день пиратов — пройдём активный квест, найдём сокровища и вдоволь наиграемся! Бонусом детской программы станет кулинарный мастер-класс, чтобы точно под конец семейных каникул у нас загорелись новые звёзды-повара!
Соберёмся отдельно мамами и бабушками на женский круг. Расскажем о себе, освободимся от негативных эмоций и напряжения, обретём единомышленниц, почувствуем поддержку и понимание, расслабимся и вернёмся в ресурсное состояние. Во второй половине дня уделим время творчеству — нарисуем маслом лаванду.
За дружеским общением приготовим все вместе барбекю и салат на ужин. Общее дело сближает, а жаркий костёр сплотит ещё больше и добавит уютной семейной атмосферы. Проведём небольшую игру прямо у огня под звёздным небом.
Экскурсия по Ярославлю и программа для всех на территории отеля
На сегодня для всех желающих будет организована экскурсия по Ярославлю с квестом и обедом в кафе «АндерСон». Возвращение в отель к 15:00. Во второй половине дня Пеппи поиграет с детьми в спортивные игры, а мамы соберутся женским кругом.
Мужчинам тоже есть чем заняться на наших семейных каникулах! На территории отеля есть баня, а каждый домик оснащён всем необходимым для вашего спокойного отдыха и комфортного времяпрепровождения. Многие активности рассчитаны на участие всей семьи. У вас будет достаточно времени, чтобы побыть с близкими, обсудить мужские темы с другими папами и отдохнуть в своё удовольствие.
День индейцев, женский круг, мастер-классы, барбекю и семейная вечеринка
Сегодня после уже такого привычного полезного утра Пеппи с детьми приготовит пиццу на завтрак. После чего пора повеселиться прямо как настоящие индейцы! В это время прекрасные дамы вновь соберутся вместе женским кругом, чтобы раскрыть и активизировать принципы безусловной любви и принятия себя и других людей.
Пообедав и отдохнув, дети отправятся искать Масяню и создавать новый шедевр на кулинарном мастер-классе, а мамы и бабушки в «Аромаказино». Затем вместе начнём готовиться к вечеру талантов, который пройдёт завтра. Приготовим дружной компанией барбекю и салат на ужин и соберёмся у объединяющего костра. Устроим семейную вечеринку — будем много танцевать и угадывать мелодии!
Ярославль, приготовление полезных конфет, встреча женского круга и вечер талантов
Ярославль — город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Одной экскурсии совсем не достаточно, чтобы увидеть всё. Желающие смогут сегодня отправиться на самостоятельную прогулку по Ярославлю и активный квест. Обед запланирован в кафе «АндерСон». Возвращение в отель к 15:00.
Во второй половине дня детей ждёт ещё один кулинарный мастер-класс — приготовление полезных конфет. На встрече женского круга продолжим работать с любовью к себе и укоренением счастья внутри. Затем будет время, чтобы завершить подготовку к вечеру талантов.
После ужина соберёмся на прощальный творческий вечер у костра. Покажем коллективные и индивидуальные сценки и номера и продемонстрируем свои таланты.
Завершение семейных каникул
Последний день каникул — не повод пропускать уже полюбившуюся зарядку и йогу с утра. После завтрака соберёмся вместе и поделимся впечатлениями, поблагодарим друг друга, обнимемся и сфотографируемся на память. До обеда будет время собрать вещи и попрощаться с новыми друзьями. Выезд из отеля в 13:30.
Желающие отправятся на ещё одну обзорную экскурсию по Ярославлю. Либо вы сразу можете выехать домой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. вокзал Ярославля, 11:30 или в 12:00 в эко-отеле «Агропарк Ясенево»Завершение: Ж. - д. вокзал Ярославля, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.