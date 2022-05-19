Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Культурное наследие в России: онлайн-экскурсия для детей

Вы обращали внимание, сколько вокруг вас красоты

Вы обращали внимание, сколько вокруг вас красоты? Музеи, театры, старинные дома, деревянные избушки с резными наличниками.

Всё это может быть культурным наследием.

Мы расскажем детям без сложных терминов и не запоминающихся дат о том, что такое культурное наследие, почему то или иное здание можно отнести к памятникам культуры и архитектуры.

В ходе экскурсии мы ответим на вопросы: «Что такое культурное наследие?», «Какое наследие бывает?», «Куда обращаться за помощью?» и «Что будет, если за наследием не следить?».
Культурное наследие в России: онлайн-экскурсия для детей
Культурное наследие в России: онлайн-экскурсия для детей
Культурное наследие в России: онлайн-экскурсия для детей
Культурное наследие в России: онлайн-экскурсия для детей
Культурное наследие в России: онлайн-экскурсия для детей

Об экскурсии

Облик города, в котором вы живёте, складывался столетиями. И Ярославль не исключение: есть у нас старинные здания, которым более 300 лет! А есть и более молодые, но несмотря на свой возраст, они уже стали наследием. Возраст – не единственный критерий, по которому памятники делятся на несколько групп. Мы вам расскажем, каким может быть культурное наследие, чем отличается памятник федерального значения от памятника регионального уровня.
Бывает, что городские достопримечательности остаются без внимания, про них все забывают. Во время прогулки вы можете заметить дом, который раньше был настоящим красавцем: был украшен лепниной, у него были прекрасные деревянные рамы, красивый цвет стен. Но теперь он стоит заброшенный, никому не нужный, да ещё и весь покрытый граффити. Что делать, как ему помочь, как вернуть прежний вид? Наши знающие экскурсоводы, члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры дадут подсказку, к кому обратиться за помощью.
Если вы приехали в Ярославль и гуляете по городу, вы наверняка обращаете внимание на здания, которые вас окружают. Как думаете, сколько из этих прекрасных домов являются памятниками культуры? Об этом вы узнаете на экскурсии, мы покажем вам фотографии самых интересных памятников, вы увидите, как хорошо они сохранились. Но что будет, если люди перестанут следить за своим родным городом, не будут думать о нём, как о месте, где живёт история? Юные слушатели узнают, насколько важно заботиться о городе. А что нужно для этого сделать? Мы поделимся с вами секретами, как стать неравнодушным жителем!

Организационные детали

Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий памятников культуры и архитектуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Онлайн-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий памятников культуры и архитектуры
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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