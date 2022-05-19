Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Об экскурсии

Облик города, в котором вы живёте, складывался столетиями. И Ярославль не исключение: есть у нас старинные здания, которым более 300 лет! А есть и более молодые, но несмотря на свой возраст, они уже стали наследием. Возраст – не единственный критерий, по которому памятники делятся на несколько групп. Мы вам расскажем, каким может быть культурное наследие, чем отличается памятник федерального значения от памятника регионального уровня.

Бывает, что городские достопримечательности остаются без внимания, про них все забывают. Во время прогулки вы можете заметить дом, который раньше был настоящим красавцем: был украшен лепниной, у него были прекрасные деревянные рамы, красивый цвет стен. Но теперь он стоит заброшенный, никому не нужный, да ещё и весь покрытый граффити. Что делать, как ему помочь, как вернуть прежний вид? Наши знающие экскурсоводы, члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры дадут подсказку, к кому обратиться за помощью.

Если вы приехали в Ярославль и гуляете по городу, вы наверняка обращаете внимание на здания, которые вас окружают. Как думаете, сколько из этих прекрасных домов являются памятниками культуры? Об этом вы узнаете на экскурсии, мы покажем вам фотографии самых интересных памятников, вы увидите, как хорошо они сохранились. Но что будет, если люди перестанут следить за своим родным городом, не будут думать о нём, как о месте, где живёт история? Юные слушатели узнают, насколько важно заботиться о городе. А что нужно для этого сделать? Мы поделимся с вами секретами, как стать неравнодушным жителем!

Организационные детали

Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий памятников культуры и архитектуры.